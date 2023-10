Smartphone MEDIO GAMMA 8/128 GB di Motorola: su Amazon sta andando a RUBA

Entra nel mondo della tecnologia con il nuovo Motorola Moto G23, un dispositivo che offre un perfetto equilibrio tra prestazioni, funzionalità e design accattivante. Dotato di una tripla fotocamera da 50 MP, il Moto G23 ti permette di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. Grazie alla batteria da 5000 mAh, potrai goderti un’intera giornata di utilizzo senza preoccuparti di rimanere senza energia. Il tutto spendendo oggi su Amazon appena 141€. Sul noto sito di e-commerce, infatti, questo ottimo smartphone viene scontato del 41% con le spese di spedizione gratis via Prime.

Motorola Moto G23, MEDIOGAMMA da paura

Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, avrai spazio sufficiente per le tue app, foto e video. Il display da 6.53″ con refresh rate a 90Hz ti permette di goderti immagini fluide e dettagliate, ideali per guardare film, giocare o navigare sul web.

Ma le funzionalità non finiscono qui. Il Moto G23 è dotato di NFC per i pagamenti contactless, supporta la dual SIM per gestire due numeri di telefono e arriva con l’ultima versione di Android, la 13, per un’esperienza sempre aggiornata e performante.

Inoltre, la confezione include anche una cover, per proteggere il tuo dispositivo con stile. Il design Concrete Black è moderno ed elegante, adatto a qualsiasi situazione. Se sei alla ricerca di un smartphone completo, dalle prestazioni elevate e con funzionalità avanzate, il Motorola Moto G23 è la scelta perfetta. Approfitta di questa offerta e portalo a casa oggi stesso con soli 141€ via Amazon per vivere un’esperienza tecnologica al top.

