Smartphone o chiavi PERSE ritrovi tutto con un FISCHIO: localizzatore PORTACHIAVI (8€)

Passiamo sempre più tempo in giro, per lavoro, studio o per cercare un minimo di relax dal tran tran quotidiano, magari facendo una bella passeggiata. Ma proprio per questo, più stiamo in giro, più aumentiamo il rischio di dimenticare o perdere qualcosa a cui siamo particolarmente legati, dallo zainetto alla borsa, dallo smartphone alle chiavi di casa.

Per fortuna che anche qui la tecnologia ci viene incontro e con gadget come questo key finder ci permette in poco tempo di ritrovare quanto abbiamo smarrito. Costa solo 8 Euro con le spedizioni gratuite.

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless

Questo portachiavi è un piccolo quanto geniale gadget che ti permette di ritrovare subito le tue chiavi o qualsiasi oggetto al quale lo aggancerete nel caso doveste smarrirle. Non dovrai più preoccuparti di dove hai dimenticato le chiavi dell’auto o sono cadute quelle di casa. In un attimo, con un semplice fischio, questo key finder si attiva a distanza ed emette un suono e delle luci per farsi trovare.

Il portachiavi con sistema anti-smarrimento wireless dell’offerta viene fornito con un anello a catena e una batteria installata. Quest’ultima serve anche per alimentare la torcia a LED e l’indicatore luminoso inclusi nel prodotto. In questo caso basta premere il pulsante per emettere un piccolo fascio di luce comunque utile per cercare oggetti al buio o illuminare il buco della serratura.

Super comodo da portarsi dietro può essere posizionato dove vuoi, e addirittura potresti anche sfruttarlo per non perdere di vista una persona a te cara. Anche rimanendo sempre vigili, a volte può bastare una distrazione per non trovare un anziano o un bambino che è con noi.

Con un portachiavi simile, usato come ciondolo o fissato ai pantaloni della persona in questione, invece, i rischi vengono quasi azzerati. Questo key finder ci permette in poco tempo di ritrovare quanto abbiamo smarrito.

