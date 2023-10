Il meraviglioso smartphone OnePlus Nord 2T 5G è sceso di prezzo: meglio affrettarsi!

Lo smartphone OnePlus Nord 2T è un telefono straordinario, per tutte le caratteristiche tecniche che porta in dote: connessione 5G, 12GB RAM, 256 GB di memoria, Tripla fotocamera con IA da 50MP, batteria interminabile con ricarica veloce SUPERVOOC a 80W e un affascinante Grey Shadow. Oggi lo paghi con il 10% di sconto, a soli 314,89 euro!

OnePlus Nord 2T 5G: le caratteristiche

Nel titolo abbiamo descritto questo telefono come meraviglioso. In fondo, riteniamo di non aver esagerato. La Fotocamera flagship è da 50 MP con tecnologia Sony IMX766 + OIS. E ancora, fotocamera grandangolare da 120° 8 MP e obiettivo mono da 2 MP. E’ in grado di ridurre fino al 56% di luce in più per scatti limpidi e ricchi di colore, anche con poca luce. OnePlus Nord 2T ha la fotocamera anteriore da 32 MP, con un algoritmo di deblurring con AI per assicurarsi che le vibrazioni non rovinino i tuoi scatti.

Il Display AMOLED da 6,43″ a 90 Hz FHD+ ti consentirà di guardare anche film, eventi sportivi, serie tv, il gaming, o concerti senza rinunciare alla qualità del video. Non dovrai temere che la batteria si scarichi, grazie alla ricarica SUPERVOOC a 80 W: fai il pieno di energia alla batteria da 4500 mAh per un giorno intero in appena 15 minuti! Il processore è il potente Chipset MediaTek Dimensity 1300 e prevede connessione da 5G!

Insomma, lo smartphone OnePlus Nord 2T è strepitoso e oggi lo paghi con il 10% di sconto, a soli 314,89 euro!

