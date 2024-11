Smartphone OUKITEL con Android 14 a meno di 90€: offerta limitatissima

Ti presentiamo uno smartphone che accontenta tutti e che oggi è disponibile ad un prezzo davvero bassissimo! Si tratta dell’OUKITEL C57 Pro, al momento su Amazon a soli 89 euro con uno sconto maxi del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, parliamo di un’occasione davvero unica!

OUKITEL C57 Pro: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

L’OUKITEL C57 Pro è uno smartphone che può accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente, oltre ad avere un prezzo davvero minimo.

Innanzitutto è dotato del sistema Android 14 di ultima generazione, quindi garantisce prestazioni più fluide, maggiore reattività ed efficienza senza soluzione di continuità. Questo modello, tra l’altro, è estremamente sottile e leggero, con uno spessore di soli 9,4 mm e un peso di soli 215 g: ciò vuol dire che è più portatile che mai, e che risulta super comodo in qualsiasi occasione.

Inoltre è dotato di 16 GB di RAM (4 GB di RAM + 12 GB di RAM virtuale) e 128 GB di ROM, espandibile fino a 1 TB, per memorizzare tutte le tue applicazioni preferite, foto, video e altro ancora. Vanta, in più, del potente processore Unisoc SC9863A + Octa Core che offre prestazioni eccezionali e un’esperienza di funzionamento fluida per quanto riguarda qualsiasi operazione tu stia effettuando.

Per finire, il dispositivo ha uno schermo a goccia d’acqua da 6,52 pollici che è reattivo e liscio al tatto senza ritardi, ed è dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 5 MP.

Oggi lo smartphone OUKITEL C57 Pro è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto maxi del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, parliamo di un’occasione davvero unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.