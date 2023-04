Smartphone OUTLET di Pasqua: i migliori cellulari sotto i 100€ da ACQUISTARE

Gli smartphone restano uno degli oggetti più desiderati dagli italiani. Non tutti possono però permettersi di acquistare un top di gamma, ma vi sono sul mercato numerosi telefoni a basso costo che offrono buone performance, uno schermo in Full HD e fotocamere ad alta risoluzione. Perché se è vero che la fascia entry-level del mercato è quella che spesso ci costringe a diversi compromessi, è anche vero che ultimamente propone comunque smartphone degni di nota.

I migliori smartphone da comprare su Amazon

Di seguito, dunque, vi presentiamo una lista di modelli molto interessanti, dotati praticamente di tutte o quasi le funzioni più importanti presenti su smrtphone di fascia pù alt, ma a prezzi decisamente sotto la media. Almeno per adesso, visto che le offerte sono destinate a durare poco e i costi potrebbero presto lievitare di nuovo, quindi se siete interessati a qualcuno di loro, fate in fretta a chiuderne l’acquisto.

Xiaomi Redmi 9A

Se sei alla ricerca di uno smartphone di buon livello senza per questo doverti svenare, allora lo Xiaomi Redmi 9A con Dual Sim è quello che fa per te. Lo trovi ancora in offerta su Amazon a soli 81€, cioè il 30% in meno rispetto al prezzo di listino. In pratica è come se te lo stessero regalando in cambio di un tuo modesto contributo in denaro.

Motorola moto e22i

Uno dei modelli forse meno conosciuti di Motorola è questo interessante entry level con display da 6.5″ con refresh rate 90 Hz e batteria da 4020 mAh perfetta per streaming, gaming e molto altro ancora. Ha inoltre una doppia fotocamera 16 MP e vanta un processore octa-core Mediatek Helio G37. Può essere tuo col 32% di sconto a soli 92€.

Xiaomi Redmi 9C

Lo Xiaomi Redmi 9C che ti segnaliamo in questa news, infatti, è in offerta su Amazon a un prezzo vantaggioso, di quelli che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Con appena 92€, infatti, il dispositivo di Xiaomi ti garantisce un’esperienza di utilizzo che non crederai possibile per un device venduto a questo prezzo.

Blackview A55

Alimentato da Android 11 e animato dal potente processore quad-core T310 da 2,0 GHz, grazie anche a una serie di nuove app e funzioni riprogettate, questo Blackview A55 offre un’esperienza utente più intelligente, più efficiente e più conveniente. E’ inoltre dotato di 3GB di RAM e 16GB di memoria interna ROM con un grande display da 6,5”.

OUKITEL C31

Questo è un discreto modello per chi non ha troppe pretese ma cerca comuncue delle buone soluzioni a poco prezzo. E’ caratterizzato da uno schermo da 6.5″ HD+ con tanto di funzione di riconoscimento del viso sicuro e veloce, una batteria ampia da 5150 mAh e un ottimi processore Quad-core. Ti costa appena 84€ con le spedizioni gratuite di Prime.

