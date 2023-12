Smartphone PAZZESCO che diventa TORCIA e ha 17 giorni autonomia a 69€: un MOSTRO, resiste a tutto

Se stai cercando un telefono che non teme acqua, polvere e urti, l’offerta speciale su Amazon per il TCL 3189 potrebbe essere la risposta alle tue esigenze. Questo cellulare rugged 4G offre una combinazione di resistenza e funzionalità che lo rende adatto a chiunque abbia bisogno di prestazioni robuste in ambienti difficili, il tutto con appena 69€ incluse le spedizioni via Prime. Il TCL 3189 è progettato per resistere all’acqua e agli urti, grazie alla certificazione IP68. Puoi immergerlo in acqua senza preoccupazioni e contarci anche in situazioni difficili.

TCL 3189, una bomba in miniatura per tutte le stagioni

Con una straordinaria autonomia di 17 giorni, questo telefono è ideale per chi è spesso in movimento e non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti. Puoi fare affidamento sulla durata della batteria, indipendentemente dalle condizioni. In situazioni di emergenza, il tasto SOS offre un rapido accesso a chiamate di emergenza o contatti preimpostati. Una caratteristica fondamentale per la sicurezza personale.

Grazie alle chiamate in HD, potrai godere di una chiarezza audio eccezionale. Comunicare in ambienti rumorosi o critici non sarà più un problema. La torcia LED può essere un salvavita in situazioni di scarsa illuminazione. Utilizzala per illuminare il tuo percorso o come segnale di emergenza. La funzione Dual Sim consente di gestire due linee telefoniche contemporaneamente, utile per chi vuole separare lavoro e vita personale o per chi viaggia spesso.

Se sei alla ricerca di un cellulare rugged che unisca robustezza, prestazioni e una gamma di funzionalità avanzate, il TCL 3189 potrebbe essere la scelta ideale. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon per portare a casa un dispositivo che non ti deluderà nei momenti critici. Non lasciarti sfuggire questa occasione di ottenere un telefono che si adatta al tuo stile di vita attivo e alle tue esigenze di resistenza. Fallo tuo con appena 69€, le spedizioni sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.