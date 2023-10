Lo smartphone pieghevole SAMSUNG Galaxy Z Flip 5 è sceso di prezzo: realizza il tuo sogno!

Dopo vari tentativi, finalmente lo smartphone pieghevole è diventato una realtà. Certo, il prezzo non è accessibile a tutti, ma su eBay il SAMSUNG Galaxy Z Flip 5 è finalmente sceso di prezzo, raggiungendo i 799,90 euro! Un prezzo ragionevole, considerando la particolarità del prodotto, che ti renderà a passo con i tempi! La brutta notizia è che ne sono rimasti pochi, quindi conviene affrettarsi!

SAMSUNG Galaxy Z Flip 5: le caratteristiche tecniche

Scopriamo le caratteristiche tecniche di SAMSUNG Galaxy Z Flip 5. La Flex Window la personalizzi come vuoi. Vanta la Fotocamera con FlexCam per scattare selfie anche alle angolazioni più difficili. Ottima poi la batteria a lunga durata da 3700 mAh. Il display esterno è ampio 3.4″. La cerniera Flex Hinge è stata riprogettata, per far sì che si chiuda perfettamente ed essere comodo sia in mano, che in tasca. La fotocamera rende ogni angolazione la migliore con Flex Mode. Puoi sfruttare il Controller Fotocamera per scattare selfie con FlexCam da lontano, o scattare direttamente grazie a Flex Window.

Il display è altamente personalizzabile con widget, video wallpapers, clock faces, e stili diversi, per rendere il Galaxy Flip5 davvero tuo. Puoi anche attivare la modalità a basso consumo in caso ti resti poca autonomia e non ha possibilità di ricaricarlo. Il nuovo processore Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform offre una potenza di calcolo straordinaria, che renderanno il telefono performante. Bene anche la grafica più fluida e una IA migliorata. La connessione è super veloce grazie al 5G!

Infine, puoi facilmente nascondere o espandere il pannello, usare il touchpad e il cursore. Il multitasking sarà facilitato grazie al pannello di controllo migliorato. Su eBay il SAMSUNG Galaxy Z Flip 5 lo paghi 799,90 euro! Ma ne sono rimasti pochi, quindi conviene affrettarsi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.