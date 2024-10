Smartphone Realme 12 super scontato al -25%: offerta in scadenza

Alla ricerca di un nuovo cellulare che ti supporti sia a lavoro che nell’intrattenimento di tutti i giorni? La soluzione ideale è sotto i tuoi occhi! Oggi lo smartphone Realme 12 è disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto maxi del 25%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Inoltre, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’occasione è davvero irripetibile!

Smartphone Realme 12: tutte le caratteristiche tecniche

Lo smartphone Realme 12 è un piccolo gioiellino che si contraddistingue per un rapporto qualità- prezzo davvero eccezionale.

È dotato del Processore Snapdragon 685, che risulta essere il migliore nella sua categoria, garantendo un livello di prestazioni eccezionale in quanto offre la massima fluidità ed efficienza a qualsiasi tipologia di attività.

Un’altra sua specifica importante è il sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inossidabile che copre le principali fonti di calore della scheda madre: in questo modo è garantito un incremento dell’efficienza di dissipazione del calore, per un’esperienza di gioco migliorata anche dopo ore e ore di utilizzo.

Il dispositivo è dotato, inoltre, di un enorme display da 6,67 pollici con funzionalità di Rainwater Smart Touch che assicura un’efficace interazione anche sotto la pioggia. In più vanta una pellicola protettiva anti-tocco con AI e uno scanner di impronte digitali in-display.

Per finire, la sua straordinaria batteria da 5000 mAh offre potenza per tutto il giorno e una maggiore tranquillità, mentre la ricarica SUPERVOOC da 67 W è in grado di ricaricarlo da 1 al 50% in soli 19 minuti.

