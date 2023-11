Smartphone Rugged con antifurto a soli 204 euro: che occasione!

Ulefone Armor 22 è un Rugged Smartphone incredibile, ideale per chi ha bisogno di telefoni indistruttibili. Sistema operativo Android 13, doppia fotocamera 64MP+64MP con Visione Notturna, RAM e ROM 16GB+128GB, display da 6.58″ FHD+, batteria da 6600mAh, IP68/IP69K di impermeabilità e anti-polvere, connessione 5G, connettività NFC/GPS. Colore nero. Oggi lo paghi 209 euro, grazie allo sconto del 10%!

Ulefone Armor 22: le caratteristiche

Il Display FHD+ da 6,58 pollici ha una frequenza di aggiornamento fluida e vibrante di 120 Hz, rendendo ogni tocco e scorrimento un piacere. La doppia Fotocamera da 64 MP con Visione Notturna cattura foto e video mozzafiato, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con una straordinaria tecnologia di visione notturna all’avanguardia. Dotato del processore Helio G96, 8 GB di RAM e 8 GB di memoria virtuale, il multitasking e l’esecuzione di app impegnative non saranno più un problema! Archivia facilmente tutti i tuoi ricordi, file e contenuti multimediali con la memoria interna da 128 GB e una scheda SD espandibile fino a 512 GB.

Oltre ad avere una scocca indistruttibile, vanta anche la protezione IP68, quindi può resistere a polvere, sporco e acqua, rendendolo perfetto per tutte le tue avventure, sia all’interno che all’esterno. Supporto per GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS e BEIDEO, garantendo un tracciamento preciso della tua posizione ovunque tu vada. Alimentato da un’enorme batteria da 6600 mAh, rimani connesso e attivo tutto il giorno e ricarica rapidamente con la ricarica rapida da 33 W. Supporto per Fotocamera Subacquea: cattura momenti incredibili anche sott’acqua con la modalità fotocamera subacquea specializzata dell’Armor 22.

