Smartphone Samsung Galaxy S21 in sconto del 17% su ePrice

L’offerta speciale sullo smartphone Samsung Galaxy S21 su ePrice rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano aggiornare il proprio dispositivo ad un prezzo vantaggioso. Con uno sconto del 17%, questa promozione rende il Galaxy S21 ancora più accessibile, offrendo una combinazione eccezionale di prestazioni, design e funzionalità a un prezzo conveniente di soli 489,90€.

Il Samsung Galaxy S21 è uno smartphone di fascia alta che si distingue per la sua potenza e versatilità. Dotato di un processore potentissimo, un display ampio e luminoso e un comparto fotografico avanzato, questo dispositivo è progettato per soddisfare tutte le esigenze di comunicazione, lavoro e intrattenimento.

Smartphone a prezzo FOLLE: -17% sul Samsung Galaxy S21

Il design elegante e raffinato del Galaxy S21 cattura immediatamente l’attenzione, con un corpo sottile e curato nei dettagli che si adatta perfettamente alla mano. Il display Dynamic AMOLED da 6.2″ offre una qualità visiva straordinaria, con colori vibranti e dettagli nitidi che rendono ogni immagine e video ancora più coinvolgente.

Sul versante delle prestazioni, il Galaxy S21 non delude. Equipaggiato con il potente processore Exynos 2100, questo smartphone offre una velocità di elaborazione impressionante, consentendoti di eseguire senza problemi le applicazioni più esigenti e multitasking fluido.

La fotocamera del Galaxy S21 è un’altra delle sue caratteristiche distintive. Con un sistema di tripla fotocamera posteriore, composta da un obiettivo principale da 12 MP, un ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 64 MP, questo dispositivo cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione, dalla fotografia di paesaggi mozzafiato al ritratto perfetto.

Inoltre, il Galaxy S21 offre una serie di funzionalità intelligenti e innovative, tra cui la connettività 5G, la ricarica wireless veloce, la resistenza all’acqua e alla polvere e molto altro ancora. Con il sistema operativo Android 11 e l’interfaccia utente personalizzata di Samsung, avrai accesso a una vasta gamma di app, servizi e funzionalità per personalizzare il tuo dispositivo secondo le tue preferenze.

In conclusione, lo smartphone Samsung Galaxy S21 è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo performante, elegante e ricco di funzionalità. Grazie allo sconto disponibile su ePrice, ora è il momento ideale per acquistarlo e godere di tutte le sue incredibili caratteristiche a un prezzo vantaggioso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.