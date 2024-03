Smartphone SEMPRE CARICO a 3,99€? Che REGALO di Amazon, è la promo dei sogni

Una promozione senza senso quella appena lanciata da Amazon. Il portale di e-commerce numero uno al mondo ha deciso di fare un vero e proprio regalo ai suoi clienti, mettendo in vendita questo potente caricabatterie per smartphone ad un prezzo d’occasione. Lo puoi fare tuo a soli 3,99 euro, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Dotato della connettività USB-C, è l’ideale per tutti gli smartphone (iPhone 15 compresi). Il cavo è lungo 2 metri, così che potrai utilizzarlo quando e dove vuoi. Non farti scappare la promozione unica, è un’occasione che non ricapiterà.

Caricabatterie Andalus: 25W per una rapidità assoluta col tuo smartphone

Si tratta di un accessorio immancabile per tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone con presa USB-C. Questo potente caricabatterie del marchio Andalus da 25W è l’ideale per avere la batteria sempre al massimo, anche nei momenti di necessità. Secondo alcuni studi, infatti, in meno di mezz’ora riesce a portare l’autonomia dallo 0 al 60%, con una velocità di ricarica tre volte superiore rispetto ai modelli standard che si trovano nella confezione.

Resistente come non mai, è dotato di molteplici sistemi di protezione per il surriscaldamento e la sovratensione. C’è poi un chip intelligente integrato, che va a filtrare tutte le correnti instabili. Così da poter caricare il dispositivo in modo rapido e sicuro. Stesso discorso per il materiale esterno, robusto e durevole per resistere anche alle cadute più pesanti. Come anticipato, nella confezione trovi anche un cavo di ricarica da 2 metri. Costituito da un materiale robusto e che può supportare anche decine di migliaia di curve e disconnessioni. C’è infine il servizio di garanzia, con 30 giorni utili per effettuare il reso ed ottenere il rimborso senza problemi.

Acquista oggi stesso questo caricabatterie per smartphone, con 3,99 euro risolvi ogni problema di autonomia per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.