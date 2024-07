Smartphone sempre carico IN VIAGGIO con il Caricabatteria per auto a SOLI 8 EURO

Pronto per partire per le vacanze estive? Se hai in programma un lungo viaggio in macchina e non vuoi rischiare di rimanere con lo smartphone scarico, abbiamo la soluzione che fa per te! Si tratta del Caricabatteria per Auto INIU, oggi disponibile su Amazon a soli 8 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 5% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, il doppio sconto è davvero irresistibile e gli articoli stanno per terminare!

Caricabatteria per Auto INIU: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Caricabatteria per Auto INIU è un gadget indispensabile se devi affrontare un lungo viaggio in auto in vista delle ferie estive.

Innanzitutto si differenzia dagli altri modelli perché è dotato di Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0 che insieme garantiscono una ricarica davvero super veloce per tutti i tuoi dispositivi. Basti pensare che, ad esempio, è in grado di ricaricare un iPhone 14 fino al 75% in soli 30 minuti quindi 4 volte più velocemente rispetto ad altri caricabatterie.

Inoltre si caratterizza per una potenza elevatissima che arriva fino a 30 W per la porta PD USB-C: questo vuol dire che può anche ricaricare un iPad Pro alla massima velocità così da averlo sempre pronto all’uso durante il viaggio.

Per finire, questo mini caricatore è dotato sia di porta USB-C PD che di una porta USB QC, quindi può essere sfruttato non solo per tutti i dispositivi USB standard, ma anche con i nuovi dispositivi USB-C iPhone e Android.

Oggi il Caricabatteria per Auto INIU è disponibile su Amazon a soli 8 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 5% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, il doppio sconto è davvero irresistibile e gli articoli stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.