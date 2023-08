Smartphone, solo BEST BUY: i migliori cellulari in SVENDITA su Amazon

Per avere prestazioni di un certo livello non sempre serve acquistare uno smartphone top di gamma a prezzi stratosferici. A volte, anche i modelli di fascia media possono offrire un’esperienza d’uso di un certo rilievo. Merito soprattutto dei miglioramenti dei processori che sono sempre più performanti, anche quelli progettati per i device low cost. Se poi il produttore ha deciso di non personalizzare eccessivamente il software dello smartphone, le prestazioni nell’utilizzo di tutti i giorni possono regalare discrete soddisfazioni.

I migliori smartphone non iOS su Amazon

Ovviamente non ci si deve attendere “miracoli” ma oggi uno smartphone di fascia media è in grado di garantire risultati simili a quelli dei top di gamma di alcuni anni fa. Dunque, Internet, email WhatsApp, YouTube e tanto altro, tutto sarà eseguito senza grosse difficoltà. In alternativa, si possono prendere in considerazione anche vecchi top di gamma, proposti a distanza di un paio di anni a prezzi davvero contenuti ma con la garanzia di ottime prestazioni.

Per chi non dispone di un ricco budget da investire per un top di gamma, ecco alcune soluzioni sotto i 300 euro in grado di offrire, comunque, risultati in termini di esperienza d’uso più che soddisfacenti.

Iniziamo con il Realme GT Master Edition 5G, nel taglio 6-128 GB e nella colorazione Voyager Grey, con Qualcomm Snapdragon 778G 5G, display da 6.43″ Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart 65W e funzioni NFC, al momento costa 289 euro invece di 349 euro.

L’OPPO A54 5G 4/128GB, nel taglio 4-128 GB e nella colorazione Crystal Black, con display da 6.52” 60HZ HD+, AI Triple Camera 50+2+2 MP, Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, e sistema IPX4 [Versione Italiana] lo trovi a 187 euro invece di 229,99 euro.

Il Redmi Note 11 di Xiaomi, nel taglio 4-128 GB e nella colorazione Graphite Grey, con Snapdragon 680, Display da 6.43” AMOLED FHD+ 90Hz, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh (versione italiana con due anni di garanzia) e Alexa, a 174 euro invece di 249 euro.

Il Samsung Galaxy A22 5G, nel taglio di4-64GB e nella colorazione Gray, con processore Octa-core, Display Infinity-V FHD+ da 6,6”, Android 11, Tripla fotocamera posteriore e Batteria 5.000 mAh (Versione Italiana 2021), puoi farlo tuo a 159 euro invece di 249 euro.

Il Motorola G22, nel taglio 4-64GB e nella colorazione Iceberg Blue, con MediaTek Helio G37, Display da 6.5″ a 90Hz , Quad Camera 50 MP, batteria 5000 mAH, Dual SIM e Android 12, ti costa 142 euro, invece che 219,99 euro.

Lo Huawei P30 Lite New Edition, nel taglio da 6gb/256gb e nella colorazione Midnight Black, con processore SoC Kirin 710, display da 6.15 pollici LTPS FHD+, comparto fotografico posteriore Tripla Fotocamera A.I. da 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 ultra grandangolare da 120° + 2MP f/2.4 per il rilevamento della profondità, a 247 euro invece di 349,99 euro.

