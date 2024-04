Smartphone TCL 405 a MENO DI 60 EURO: mai visto ad un prezzo COSI' BASSO

Hai bisogno di rinnovare il tuo smartphone e non sai quale modello scegliere? Senza dubbio ti consigliamo il TCL 405, oggi disponibile su Amazon a soli 59 euro con uno sconto bomba del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della mega promozione, rimangono pochissimi articoli scontati!

TCL 405: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il TCL 405 vanta specifiche tecniche perfette per adeguarsi alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato di un Sistema Operativo Android 12 Go edition che permette di eseguire qualsiasi operazione in velocità e con la massima fluidità.

Questo modello ha un bellisimo display da 6.6 Pollici con risoluzione HD+ V-notch: in questo modo potrai immergerti nelle immagini e nei contenuti multimediali che preferisci come mai prima d’ora.

In più dispone di un processore Octa Core da 1.5 Ghz, 2GB di RAM e 32GB di memoria disponibile per installare app e giochi. C’è anche la possibilità di espandere la memoria tramite MicroSD da 512GB, così da avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per archiviare qualsiasi file, anche quelli più pesanti.

L’ampia autonomia da 5000 mAh è un altra caratteristice di spicco dello smarphone: ciò vuol dire che potrai utilizzare il cellulare in modo intensivo per una giornata intera senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Allo stesso modo, sia foto che selfie saranno impeccabili grazie alla Dual Camera da 13 Mp che garantisce scatti super vividi in qualsiasi condizione di luce.

Oggi lo smartphone TCL 405 è disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato di soli 59 euro con uno sconto bomba del 14%. Approfitta subito della mega promozione, rimangono pochissimi articoli scontati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.