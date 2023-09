Xiaomi Redmi 12C a soli 83 euro! Lo smartphone che sorprende

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche di questo smartphone di casa Xiaomi, il Redmi 12C. Il Processore è il collaudato MediaTek Helio G85; il display è di tutto rispetto: un ampio HD+ da 6,71″ che ti consentirà di guardare video, chattare o fare altre cose in multitasking in modo agevole. Per quanto riguarda la fotocamera, diventata fondamentale in questa epoca proiettata sui Social, monta una doppia fotocamera da 50 MP. Ma oltre ai mexapixel, bisogna vedere anche altro: e allora, diciamo pure che include un sensore più grande con tecnologia di binning dei pixel 4 in 1 per una maggiore sensibilità alla luce, offrendo una qualità delle immagini migliore anche in controluce e in ambienti con scarsa illuminazione. Gli scatti saranno perfetti grazie alla modalità Notte.

Ma c’è un altro aspetto che gli utenti valutano quando devono acquistare uno smartphone nuovo: la batteria. E anche qui, lo Xiaomi Redmi 12C si difende bene con una lunga durata da 5000mAh. La memoria integrata è di 32 GB, ma è espandibile fino a 1 TB. Il sensore di impronte digitali è comodamente posto sul retro. Bello anche il colore blu.