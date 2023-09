SMARTPHONEREFURB, col nuovo codice eBay SVENDE gli smartphone ricondizionati

eBay lancia la nuova promozione che sarà attiva fino al prossimo 30 settembre 2023 ore 23:59 con il codice sconto SMARTPHONEREFURB. Quest’ultimo offre un vantaggio eccezionale: uno sconto extra del 10% su una selezione di prodotti specifici ricondizionati. Il codice può essere applicato durante l’acquisto, a condizione che il totale della spesa raggiunga almeno 15€. L’importo massimo di sconto che puoi ottenere è di 100€, quindi anche se fai un acquisto di valore superiore, il tuo risparmio sarà limitato a quella cifra.

SMARTPHONEREFURB, la nuova iniziativa sui ricondizionati di eBay

Ma le buone notizie non finiscono qui! Ogni utente può utilizzare questo coupon fino a un massimo di 2 volte. Questo significa che puoi beneficiare di uno sconto fino a 200€ in totale. È un’opportunità fantastica per risparmiare su acquisti importanti e ottenere un notevole vantaggio economico.

Ecco come riscattare il buono sconto: aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee. Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto. Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Le migliori offerte col nuovo coupon eBay

Ricorda di leggere attentamente le condizioni d’uso del coupon, inclusi i prodotti su cui è valido, la spesa minima richiesta e il periodo di validità. E se ti va, dai un’occhiata ad alcune delle più interessanti offerte del momento, che abbiamo raccolto per voi qui sotto:

Visto quante occasioni? Approfitta di questa fantastica offerta eBay per ottenere i prodotti che desideri a un prezzo scontato. Insomma, se ti interessa qualcosa, non lasciarti scappare questa occasione e inizia a risparmiare subito!

