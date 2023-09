SmartTV LG 50 pollici QNED: sconti INCREDIBILI!

LG, a differenza di altri brand, con la tecnologia QNED offre un’ottima qualità di visione ad un prezzo molto contenuto. Oggi Amazon propone in sconto del 42% la SmartTV LG QNED 50 della serie 81 lanciata nel 2023. Grazie allo sconto, la TV costa ora solo 609€: un prezzo difficilmente eguagliabile vista l’altissima qualità del prodotto. A livello qualitativo, le TV QNED sono appena sotto le costosissime OLED.

La SmartTV top di gamma dal prezzo onesto: ecco LG QNED 50 pollici

Cominciamo con spiegare i tecnicismi legati alla sigla QNED. Così come le TV QLED, anche le QNED presentano i cosiddetti Quantum Dots. A differenza delle QLED però, si tratta di led ancora più piccoli. Le TV QNED quindi sono in grado di restituire colori ancora più precisi delle QLED. Non si arriva ai livelli delle OLED, ma l’esperienza non è poi così inferiore.

Smarcato questo punto, parliamo della piattaforma SmartTV di LG. A bordo di queste TV c’è sempre il caro webOS: un sistema operativo snello, funzionale e pieno di applicazioni di terze parti da scaricare e utilizzare. Ottimo inoltre il supporto al Cast di Google oltre che AirPlay di Apple.

Nel caso della SmartTV in promo, a bordo della LG QNED 50 pollici è presente il processore α7 di sesta generazione: un processore in grado di elaborare le immagini da mandare sullo schermo in modo preciso e definito. Non manca ovviamente il supporto ad Alexa, il modulo Wi-Fi oltre che una pletora di porte sul posteriore della TV. Ovviamente c’è il supporto alla risoluzione 4K e la frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz. La TV è quindi ottima anche per il gioco attraverso console.

A differenza di altri modelli, questa LG QNED 50 pollici integra uno stand centrale per il posizionamento del prodotto su mobili. Lo stand può ovviamente essere rimosso per garantire la libera installazione su supporti VESA compatibili.

Vale la pena acquistare questa SmartTV? La risposta è sì soprattutto visto il 42% di sconto offerto da Amazon. La LG QNED 50 pollici costa solo 609€: un prezzo davvero basso se consideriamo il fatto che si tratta di un modello 2023 e che per ottenere un’esperienza migliore è necessario acquistare TV OLED. Approfittate subito dell’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.