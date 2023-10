Questo meraviglioso smartwatch lo paghi solo 19 euro: approfitta del doppio sconto!

Stai pensando da tempo di acquistare uno smartwatch? Potrebbe essere l’occasione giusta, grazie a questa doppia offerta su Amazon: un coupon di 20 euro più uno sconto del 25% che abbatte il suo prezzo fino a 19,99 euro! No, non parliamo di quello che può essere definito volgarmente una “cinesata”. Aeac Smartwatch Uomo ha un quadrante di 1,8″, consente di parlare in vivavoce sia per le chiamate in entrata che in uscita, vanta Alexa integrato, Cardiofrequenzimetro, ossigenazione del sangue (SpO2), monitoraggio del sonno. E ancora, calcola i passi con un preciso Contapassi, Fitness, Notifiche Messaggi per Android/iOS. Quindi ha tante cose che oggi paghi meno di 20 euro!

Aeac Smartwatch Uomo: caratteristiche tecniche

Con altoparlante e microfono integrati, è possibile effettuare o rispondere alle chiamate direttamente sullo smartwatch dopo la connessione al telefono. Vanta la tecnologia BLE 5.1, che garantisce una connessione più veloce e stabile. Puoi messaggiare con WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype, Telegram, ecc. comodamente dal polso senza dover estrarre il telefono. E’ in grado di monitorare accuratamente la frequenza cardiaca, monitorare e registrare automaticamente il sonno, rilevare l’ossigeno nel sangue che ti aiuta a capire la tua condizione fisica e fare le regolazioni appropriate. Per le donne, può registrare il ciclo mestruale. Lo smartwatch con risposta chiamate domina le 100 modalità sportive integrate in grado di soddisfare le tue esigenze quotidiane di allenamento.

Grazie alla certificazione IP68 è impermeabile, così potrai usarlo sotto la pioggia. Veniamo al quadrante: è grande 1,8 pollici e ha un’alta risoluzione di 240 x 280. Tramite app “Veryfit” puoi personalizzare il display con 100 diversi tipi di template. E’ compatibile con dispositivi con iOS 9.0+ e Android 6.0+. La batteria integrata dura 7 giorni in normale utilizzo e 25 giorni in standby!

Fai tuo questo meraviglioso smartwatch grazie al coupon di 20 euro più uno sconto del 25% che abbatte il suo prezzo fino a 19,99 euro!

