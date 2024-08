Smartwatch Amazfit GTS 2: il prezzo crolla, lo sconto è esagerato

Amazfit GTS 2 è uno smartwatch che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, unendo un design elegante e tante funzionalità avanzate per il fitness e non solo ovviamente. Lo sconto proposto oggi da Amazon è davvero allettante, esaltando ancor di più quindi l’ottimo prezzo di listino. Si tratta di un ricco MENO 33% che fa crollare il prezzo da 104,42 euro a 69,90 euro, per un risparmio di 34,52 euro. Super sconto per una super offerta Amazon!

Amazfit GTS 2 sfoggia un design moderno ed elegante, caratterizzato da un vetro curvo e un corpo estremamente leggero, pesando appena 19,5 grammi. Il display AMOLED da 1,55 pollici, protetto da un vetro temperato anti-riflesso, offre una visualizzazione nitida e brillante, anche in condizioni di forte illuminazione. Oltre 80 quadranti personalizzabili, molti dei quali con display sempre attivo, permettono di adattare l’orologio a qualsiasi stile. Sul fronte delle funzionalità, l’Amazfit GTS 2 è equipaggiato con un sensore ottico per il monitoraggio della frequenza cardiaca, un sensore SpO2 per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue e un accelerometro a sei assi per il rilevamento preciso dei movimenti. Con oltre 90 modalità sportive supportate, questo smartwatch è lo strumento ideale per gli appassionati di fitness, consentendo di monitorare in dettaglio le proprie attività, dalla corsa al nuoto.

Amazfit GTS 2 è un vero alleato per chi desidera migliorare la qualità del proprio sonno. Grazie a sensori sofisticati, è in grado di monitorare attentamente le diverse fasi del riposo notturno, fornendo dati dettagliati per un’analisi approfondita. Inoltre, la funzione di monitoraggio dello stress aiuta a tenere sotto controllo i livelli di tensione quotidiana, offrendo suggerimenti per il rilassamento. Ma l’Amazfit GTS 2 non si limita al benessere fisico: con le notifiche, il controllo musicale e le chiamate Bluetooth, è un compagno indispensabile anche nella vita di tutti i giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.