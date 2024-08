Smartwatch Amazfit GTS 2 SCONTATISSIMO AL 33%: ne rimangono POCHISSIMI

Nella sezione “Ritorno a scuola” di Amazon oggi puoi trovare uno degli smartwatch più funzionali del momento ad un prezzo schock! Parliamo dell’Amazfit GTS 2, al momento disponibile a soli 69 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è valida ancora per pochissimi giorni!

Amazfit GTS 2: funzionalità e specifiche tecniche

L’Amazfit GTS 2 è uno smartwatch super funzionale perfetto sia per i tuoi allenamenti che per la vita di tutti i giorni.

La modalità di utilizzo è semplicissima: dopo esserti connesso al tuo cellulare tramite Bluetooth, puoi utilizzare l’orologio per rispondere alle telefonate grazia ed un microfono e un altoparlante integrati.

Una specifica di spicco del dispositivo è la sua compatibilità con Alexa: questo vuol dire che attraverso semplici comandi vocali potrai impostare sveglie e timer, controllare il meteo, controllare i tuoi dispositivi smart home, creare liste della spesa, fare domande, ottenere traduzioni e tanto altro ancora.

Questo modello, inoltre, è ideale per i tuoi allenamenti in quanto dispone di 90 modalità sportive: potrai monitorare le tue attività e, al termine dell’esercizio, ottenere un rapporto analitico corrispondente per aiutarti a migliorare continuamente il tuo piano di allenamento. Inoltre, è impermeabile a 5 ATM quindi può essere utilizzato senza nessuna preoccupazione sia al mare che in piscina.

Per finire, l’orologio supporta il controllo della riproduzione della musica mobile ed ha a disposizione un’enorme memoria musicale locale da 3 GB.

