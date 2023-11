Smartwatch Amazfit SCONTATISSIMO per 24h: lo stanno acquistando TUTTI su Amazon

Se anche tu stavi cercando uno smartwatch top di gamma ad un prezzo davvero minuscolo, eccoti nel posto giusto al momento giusto. Oggi ti porti a casa questo smartwatch di Amazfit a soli 232,99€, invece di 249,90€. Corri adesso su Amazon, prima che possa finire.

Per tutti gli appassioanti del mondo sport questo è il momento giusto per provare qualcosa di veramente super. Oggi ti porti a casa questo smartwatch con sconto del 7%. Tutto quello che dovrai fare è selezionare lo smartwatch ed aggiungerlo al carrello di Amazon. Vedrai che al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Smartwatch, NFC, AI Fitness Coach Tracker del sonno e della salute con misurazione della composizione corporea

Non ci credi, vero? Allora, non ti resta che correre ora su Amazon e vederlo con i tuoi stessi occhi. Dal colore nero, perfetto per qualsiasi tipo situazione e attività.

Grazie a una partnership tra Amazfit e Mastercard e all’integrazione della tecnologia NFC, Zepp Pay consente di associare fino a otto carte bancarie alla volta al proprio Amazfit Balance, per pagamenti contactless protetti da password direttamente dal polso.

Se la tua banca non è supportata, puoi registrarti per un conto Curve. Curve è uno smart-wallet digitale con una carta di debito accompagnata (digitale e fisica). Per utilizzare Zepp Pay tramite Curve, aggiungi semplicemente la tua carta bancaria a Curve e poi aggiungi la tua carta Curve a Zepp Pay.

Oltre a fornire un monitoraggio accurato dei dati sanitari come frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress e sonno, Amazfit Balance può anche essere utilizzato per misurare rapidamente e facilmente otto parametri di composizione corporea dal polso.

Che aspetti ancora tutto questo tempo? Se stavi cercando uno smartwatch davvero super, beh, allora questo è il momento giusto per averlo. Corri adesso su Amazon, prima che possa davvero finire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.