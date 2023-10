Smartwatch per bambini completo di tutto: prezzo sceso ancora, l'occasione del weekend

Anche i bambini ormai vivono appieno la tecnologia, sebbene ovviamente convenga sempre mantenere una certa prudenza, affinché ciò non infici con la loro crescita e il loro benessere. Questo smartwatch è pensato apposta per loro e ha praticamente tutto: 19 Giochi inclusi, Contapassi, Musica MP3, Fotocamera, SOS, Torcia, Sveglia. Ideale per bambini dai 4 anni in su fino a 12 anni. Molto carino il cinturino color Violet. Oggi lo paghi solo 28,87 euro grazie allo sconto del 5%! Quindi un ulteriore ribasso, visto che il prezzo di listino originario è di circa 10 euro.

Smartwatch per bambini in offerta

Questo smartwatch per bambini offre funzioni innovative come audiolibri, insegnante del tempo, insegnante del suono, tracciamento delle abitudini, fotocamera adesiva e controllo parentale. Inoltre, ci troverai: giochi, sveglia, possibilità di effettuare chiamate, inviare SOS, calcolatore Contapassi, fino a ben 19 Giochi, Musica, Video, Calcolatrice, Calendario, possibilità di cambiare lo Sfondo, la Modalità scuola che è simile a quella Aereo dei cellulari. Può anche cambiare lingua e usarlo come torcia elettrica. E’ possibile anche inserire una scheda SIM.

E’ possibile registrare foto e video in HD, nonché impostare le foto preferite come sfondo dell’orologio. Ancora, è possibile collegare lo Smartwatch Boys & Girls al computer e scaricare la musica preferita dei bambini; il suono della musica può essere regolato. Questo orologio non solo contiene una varietà di interessanti giochi di puzzle di pensiero logico, ma contiene anche 5 e-book, carte di apprendimento della vita generale e 12 abitudini per ricordare la sveglia per aiutare i bambini a sviluppare buone abitudini e capacità di gestione del tempo. Infine, il touch screen 1.54 IPS HD è facile da usare per i bambini.

Dunque, uno smartwatch pensato appositamente per i bambini, oggi lo paghi solo 28,87 euro grazie allo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.