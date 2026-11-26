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Se stai cercando uno smartwatch budget che non ti faccia rimpiangere la spesa, il CMF Watch 3 Pro di Nothing è uno dei nomi che torna più spesso nelle guide di acquisto di questo periodo. Il dispositivo, lanciato nell’estate del 2025, è tornato al centro dell’attenzione in queste settimane di novembre 2026, complice il Black Friday e una serie di offerte che hanno portato il prezzo su Amazon a livelli particolarmente competitivi per la fascia entry-level. Vale la pena capire cosa offre davvero, e dove invece fa qualche compromesso.

Cosa rende interessante il CMF Watch 3 Pro nella fascia economica

Il CMF Watch 3 Pro è prodotto da Nothing, il brand fondato da Carl Pei noto per i suoi prodotti con un design riconoscibile e un posizionamento aggressivo sul prezzo. Il Watch 3 Pro è il successore diretto di un modello precedente, rispetto al quale risulta più costoso — ma anche più ricco di funzionalità.

Il punto di forza principale è il display AMOLED: uno schermo a matrice organica che garantisce neri profondi e colori vivaci, una caratteristica che si trova raramente in questa fascia di prezzo. Vale la pena sapere, però, che secondo le valutazioni di TechRadar, la modalità always-on del display risulta piuttosto fioca: utile come riferimento rapido, ma non ideale in piena luce solare.

Sul fronte della durata della batteria, il dato è decisamente positivo: 13 giorni di autonomia dichiarata. Per uno smartwatch che integra GPS e funzionalità avanzate, si tratta di un risultato che molti concorrenti a prezzo più elevato faticano a eguagliare.

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Funzioni principali: sport, salute e connettività

Il CMF Watch 3 Pro non è uno smartwatch pensato solo per chi va in palestra. La lista delle funzionalità è sorprendentemente lunga per la categoria degli smartwatch budget:

130 modalità sportive , che coprono praticamente qualsiasi attività, dal nuoto alla corsa, dalla bici al calcio.

, che coprono praticamente qualsiasi attività, dal nuoto alla corsa, dalla bici al calcio. GPS integrato , per tracciare percorsi senza dover portare con sé lo smartphone.

, per tracciare percorsi senza dover portare con sé lo smartphone. Chiamate via Bluetooth : puoi rispondere direttamente dal polso, senza estrarre il telefono dalla tasca.

: puoi rispondere direttamente dal polso, senza estrarre il telefono dalla tasca. Certificazione IP68, che garantisce resistenza alla polvere e all’immersione in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti.

C’è però un limite da tenere a mente: il CMF Watch 3 Pro non supporta pagamenti NFC. Se usi spesso il tuo smartwatch per pagare al supermercato o ai trasporti, questa mancanza potrebbe essere decisiva nella scelta.

Il prezzo durante il Black Friday e il contesto delle offerte

Il prezzo di listino originale del CMF Watch 3 Pro è di 99 dollari. In vari momenti dell’anno il dispositivo ha visto riduzioni significative: Mashable ha documentato un prezzo di 60,97 dollari su Amazon con uno sconto del 38%, e fonti italiane segnalano offerte analoghe in euro durante questo periodo di Black Friday di novembre 2026. Tuttavia, il prezzo esatto in euro su Amazon.it in tempo reale va verificato direttamente sulla pagina prodotto, perché le promozioni del Black Friday cambiano rapidamente e il cambio valutario introduce variabili che nessuna fonte ha confermato con un dato fisso.

In ogni caso, anche a prezzi attorno alla soglia dei 60 euro, il CMF Watch 3 Pro si posiziona come uno degli smartwatch budget più completi del mercato. È un’osservazione che ricorre anche nelle guide di settore aggiornate in questo periodo: il 6 novembre 2026 TuttoTech.net ha aggiornato la propria selezione dei migliori smartwatch per qualità-prezzo di novembre 2026; l’11 novembre 2026 HDblog.it ha pubblicato la guida aggiornata ai migliori smartwatch sotto i 100 euro; il 21 novembre 2026 Salvatore Aranzulla ha aggiornato la propria guida all’acquisto dedicata agli smartwatch. Tre segnali che confermano come questo segmento sia molto attivo proprio in questa fase dell’anno.

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Dove fa i compromessi: onestà sui limiti

Nessun prodotto a questo prezzo è perfetto, e il CMF Watch 3 Pro non fa eccezione. TechRadar, nella sua recensione, sottolinea che la concorrenza si è fatta più agguerrita: modelli come l’Amazfit Active 2 potrebbero offrire un rapporto qualità-prezzo altrettanto solido, se non superiore in alcuni ambiti.

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I principali compromessi da considerare sono:

Assenza di NFC : niente pagamenti contactless dal polso.

: niente pagamenti contactless dal polso. Always-on display limitato : la modalità schermo sempre attivo funziona, ma con una luminosità ridotta.

: la modalità schermo sempre attivo funziona, ma con una luminosità ridotta. Prezzo leggermente superiore al predecessore: chi conosceva i modelli precedenti di CMF potrebbe notare un aumento di costo.

Detto questo, GPS integrato, 13 giorni di batteria, AMOLED e IP68 in un unico dispositivo entry-level rimangono una combinazione difficile da trovare altrove a prezzi simili.

Per chi è adatto e per chi no

Il CMF Watch 3 Pro è la scelta giusta se cerchi uno smartwatch budget per monitorare l’attività fisica, tracciare percorsi GPS, ricevere notifiche e rispondere alle chiamate senza spendere cifre importanti. È adatto a chi si avvicina per la prima volta agli smartwatch o a chi vuole un secondo dispositivo da usare in allenamento.

Non è la scelta giusta se i pagamenti NFC sono una priorità, se hai bisogno di un ecosistema integrato con iOS o Android avanzato, o se vuoi un display always-on davvero leggibile in tutte le condizioni di luce.

Il consiglio pratico è semplice: controlla il prezzo attuale direttamente su Amazon.it prima di acquistare, perché le offerte del Black Friday hanno una durata limitata e il prezzo può variare di giorno in giorno. Se lo trovi nella fascia dei 60 euro, difficilmente troverai uno smartwatch con queste specifiche a meno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.