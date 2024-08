Smartwatch con 130 MODALITA' SPORT oggi SCONTATISSIMO AL 70%

Sei tornato dalle vacanze e vuoi rimetterti in forma con un buon piano di allenamenti? Ti presentiamo un compagno affidabile ed efficiente, che ti sosterrà in qualsiasi attivitià fisica: si tratta dello Smartwatch Jugeman, oggi disponibile in offerta lampo su Amazon a soli 29 euro con un mega sconto del 70%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la mega promozione è valida ancora per pochissime ore!

Smartwatch Jugeman: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

Lo Smartwatch Jugeman è un accessorio super efficiente ed affidabile che ti supporterà nei tuoi allenamenti quotidiani.

È dotato di un touch screen a colori TFT da 1,96 pollici che offre una comoda visualizzazione, un tocco confortevole ed un’esperienza visiva eccellente. Tra l’altro potrai scegliere tra più di 150 bellissimi quadranti, oppure personalizzare un quadrante in particolare caricando le proprie immagini.

Questo modello adotta la versione Bluetooth 5.3 per assicurare una connessione più veloce e più stabile: una volta che è collegato con successo al telefono cellulare è possibile effettuare chiamate, rispondere alle telefonate, ricevere notifiche intelligenti per ricordarti SMS, WhatsApp, Facebook o altri messaggi.

Il dispositivo è, ovviamente, anche un ottimo tracker per i tuoi allenamenti in quanto offre più di 113 modalità sportive, oltre a tracciare con precisione i tuoi passi, il tempo, la distanza, le metriche quotidiane e le calorie bruciate. Per finire, vanta l’impermeabilità IP68 quindi può essere utilizzato senza nessuna preoccupazione al mare e in piscina, sia nel tempo libero che nell’ambito sportivo.

