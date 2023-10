Smartwatch con assistente vocale, chiamate e notifiche al polso SVENDUTO su Amazon

Se stai cercando un modo per migliorare il tuo stile di vita attivo e rimanere connesso con il mondo, lo smartwatch targato Popglory che vi segnaliamo in questa notizia potrebbe essere la scelta perfetta. Questo orologio intelligente è infatti progettato per soddisfare le tue esigenze di fitness e comunicazione, garantendo al contempo un’elegante estetica da indossare in ogni occasione.

Chiamate e notifiche direttamente al polso e tanto altro

Con lo smartwatch Popglory puoi ricevere e effettuare chiamate direttamente dal tuo polso, senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Ricevi notifiche da app come WhatsApp, SMS, e-mail e social in modo da rimanere sempre connesso con i tuoi contatti. Questo smartwatch è dotato inoltre di una serie di sensori che monitorano la tua salute in modo accurato:

Cardiofrequenzimetro : Controlla il tuo battito cardiaco in tempo reale e ottieni dati dettagliati sulle tue attività cardio.

: Controlla il tuo battito cardiaco in tempo reale e ottieni dati dettagliati sulle tue attività cardio. Monitoraggio del Sonno : Analizza la qualità del tuo sonno e ricevi consigli per migliorare il riposo notturno.

: Analizza la qualità del tuo sonno e ricevi consigli per migliorare il riposo notturno. Pressione Sanguigna e SpO2 : Mantieni sotto controllo la tua pressione sanguigna e il livello di ossigeno nel sangue per una migliore consapevolezza della tua salute.

: Mantieni sotto controllo la tua pressione sanguigna e il livello di ossigeno nel sangue per una migliore consapevolezza della tua salute. Contapassi e Calorie: Monitora i tuoi passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate per mantenere uno stile di vita attivo.

Con l’assistente vocale integrato, puoi controllare il tuo smartwatch con comandi vocali, rendendo l’interazione con il dispositivo ancora più intuitiva e senza dover toccare lo schermo. Questo smartwatch è compatibile con dispositivi Android e iOS, quindi puoi usarlo con il tuo smartphone preferito senza problemi.

Infine, grazie alla sua batteria che dura fino a diversi giorni con un uso normale, non dovrai preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Che tu stia facendo sport, lavorando o semplicemente vivendo la tua vita quotidiana, questo smartwatch ti supporterà in ogni momento. Che aspetti? Corri ad accaparrartelo su Amazon, col doppio sconto col coupon da 10€ ti costa appena 39€ anziché 59€, con le spedizioni gratuite via Prime.

