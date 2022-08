Smartwatch da 25€, ne vale la pena? Per questo qui sì

Uno smartwatch che sa esattamente il fatto suo: economico, vero ma con tutto al posto giusto. Il fatto che costi così poco in realtà non ti deve spaventare, lo devi a una doppia promozione su Amazon che ti fa risparmiare al punto giusto.

Con un ribasso del 35% e un coupon che spunti con un click, lo porti a casa con appena 25,99€ e non potrebbe andare meglio. Lo indossi giorno e notte e sai sempre cosa accade. Vuoi scoprirlo? Collegati su Amazon ora.

Le spedizioni non sono un problema, con i servizi Prime attivi sul tuo account sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Smartwatch: economico ma con tutto al posto giusto

Sai quando si dice spesa minima ma resa massima? Questo è il chiaro esempio di soldi ben spesi. Uno smartwatch in colorazione nera per indossarlo tutto il giorno e tutti i giorni. Sta bene sia su polsi maschili che femminili ed ha un display ultra ampio e colorato di cui puoi andare fiero. Ebbene sì: risoluzione HD e colori che brillano per sapere ciò che succede con una sola occhiata.

Non ti mette paletti, al suo interno ha quello che vuoi. Sensori di ultima generazione per tenere sotto controllo l’attività fisica così come lo stato di salute. Ad esempio hai diverse modalità di allenamento su cui fare affidamento e indicatori relativi alla frequenza cardiaca, ai livelli di ossigeno nel sangue, a come dormi e così via.

Non manca la parte dedicata alla vita quotidiana grazie alle notifiche smart e a varie funzioni che scoprirai tu stesso. Ultima cosa che ti dico è che la batteria è degna di nota: dura veramente a lungo.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo smartwatch seduta stante. Lo ordini spuntando il coupon su Amazon, ciò significa che risparmi il doppio e completi l’acquisto con appena 25€ e qualche centesimo. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.