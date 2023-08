Smartwatch da donna con chiamata Bluetooth e risposta vivavoce: solo 39€ su Amazon

Se stai cercando un modo per tenere traccia della tua salute e rimanere connessa con il tuo smartphone, questo stilosissimo smartwatch è l’accessorio perfetto per te. Con un design elegante e una gamma completa di funzioni, questo orologio smart è progettato appositamente per le donne moderne. Con il suo ampio schermo da 1.69″ HD, potrai visualizzare facilmente tutte le informazioni importanti sul tuo polso.

Grazie alla connessione Bluetooth, potrai ricevere chiamate in vivavoce direttamente dal tuo polso, senza dover prendere il telefono. Cosa aspetti allora a farlo tuo? Su Amazon grazie alla combo sconto più coupon che si attiva in automatico in pagina, puoi comprarlo a soli 39€ incluse le spedizioni via Prime. Un’occasione rara.

Lo smartwatch stiloso e completo che stavi cercando è questo

Compatibile con sia dispositivi Android che iPhone, lo smartwatch si sincronizza facilmente con la tua app di fitness preferita, consentendoti di monitorare le tue attività fisiche e impostare obiettivi personalizzati. Lo smartwatch, infatti, come scritto in apertura offre anche una serie di funzioni per il monitoraggio della salute.

Il cardiofrequenzimetro ti permette di tenere traccia del tuo battito cardiaco in tempo reale, mentre il monitor del sonno ti fornisce dati dettagliati sulla qualità del tuo riposo. Inoltre, grazie alla funzione SpO2, puoi misurare i livelli di ossigeno nel sangue, per avere un’idea della tua condizione generale di salute. Questa funzione è particolarmente utile quando sei in movimento o impegnata in attività fisiche.

Questo orologio smart è anche dotato di notifiche di messaggi, consentendoti di ricevere avvisi per chiamate, messaggi di testo e notifiche di app come Whatsapp direttamente sul tuo polso. In questo modo, rimarrai sempre connessa senza dover tirare fuori il telefono ogni volta. Inoltre, grazie alla resistenza all’acqua, potrai utilizzare questo orologio smart anche durante le tue attività sportive all’aperto, senza preoccuparti di danni causati dal sudore o dalla pioggia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.