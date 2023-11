Uno smartwatch DIAMOND è per sempre! Regalalo a Natale per soli 35 euro!

Lo smartwatch è un accessorio ormai usato da tutti, anche chi non fa sport come agli inizi, visto che è molto utile per restare sempre connessi senza dover interrompere le proprie attività. E rispondere così a chiamate o messaggi senza estrarre il proprio telefono. Dunque è anche una buona idea regalo, in virtù del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie. Qui proponiamo questo meraviglioso Smartwatch vvituaC Diamond color oro, da donna. Si tratta però di un’offerta a tempo, quindi meglio sbrigarsi! Lo sconto è del 15%, quindi lo paghi solo 35,70 euro! Inoltre, puoi ottenere il 5% di sconto per ogni 2 articoli (codice promozionale: M3ZYURFO, ma basta pigiare su Applica).

Smartwatch vvituaC Diamond: le caratteristiche

vvituaC è uno Smartwatch da Donna dotato di display HD rotondo da 1,28 pollici, la lunetta rotonda è incastonata con 60 strass, splendenti come una luna piena, più alla moda e bello, più adatto alle donne. Più di 100 quadranti esclusivi tra cui scegliere. Puoi anche scegliere la tua immagine come quadrante dell’orologio, come il tuo selfie o una foto di tuo figlio, famiglia, animale domestico, ecc. Connesso allo smartphone tramite Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate direttamente dallo smartwatch. E SMS, e-mail e varie notifiche sui social media possono essere sincronizzati con lo smartwatch donna chiamate in tempo reale, alza il polso per ricevere messaggi push, ti tiene in linea mentre guidi o lavori. Il fitness tracker è in grado di tenere traccia del tuo tempo nelle fasi di sonno leggero, profondo e di veglia, può monitorare automaticamente la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il contapassi, il consumo di calorie, ecc. supporta l’esclusivo promemoria mestruale femminile e il ciclo di preparazione alla gravidanza.

Puoi sempre visualizzare i record di misurazione dell’intera giornata nell’APP, Per avere il tuo stile di vita più salutare. Vanta fino a 100+ modalità sportive tra cui scegliere: Corsa, Nuoto, Yoga, Ciclismo, Calcio, Alpinismo, ecc. Lo smartwatch fitness può registrare i dati allo stesso tempo durante l’esercizio, per testimoniare ogni progresso di sé. È realizzato con tecnologia impermeabile IP68, che ti consente di goderti la gioia dello sport senza paura del sudore. Grazie alla batteria da 230 mAh integrata, la nuova gestione dell’alimentazione ultra-bassa, può essere utilizzata per un massimo di 3-5 giorni e offre un lungo tempo di backup di 15 giorni. Lo smartwatch supporta dispositivi Android 6.0, iOS 12.0 o superiore e superiore e Bluetooth 5.2.

