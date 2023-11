Amazon, così esageri! Splendido e utile smartwatch da donna a soli 34 euro

Black Friday + Coupon! Ed ecco che lo smartwatch da donna FMK è crollato fino a 34,90 euro, sia grazie allo sconto del 29% sia grazie al coupon del 30% applicabile con una semplice spunta. Partiamo di un accessorio straordinario, molto utile per monitorare i parametri vitali durante l’attività sportiva, così come la qualità del sonno e l’ossigeno nel sangue. Può anche essere usato in tutte le occasioni della giornata, anche grazie al doppio cinturino. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Smartwatch da donna FMK: le caratteristiche tecniche

FMK è uno smartwatch da Donna meraviglioso con un design ergonomico elegante e possiede una potente funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca, pressione sanguigna, qualità del sonno, attività di fitness all’interno del budget per offrirti un’esperienza speciale. Cardiofrequenzimetro 24 ore e monitoraggio del sonno: monitora automaticamente la frequenza cardiaca e il sonno (sonno profondo, sonno leggero e tempo di veglia). Puoi vedere chiaramente le statistiche giornaliere e di riepilogo nell’app, aiutandoti ad avere una vita sana. Vanta 8 modalità sportive per soddisfare i tuoi diversi stili sportivi. Puoi scegliere la modalità corrispondente in base ai tuoi sport (camminata, corsa, ciclismo, nuoto, badminton, basket, calcio, salto).

Durante l’allenamento, registrerà i tuoi dati come passi, calorie bruciate, distanza e ore di attività in tempo reale. Puoi controllare l’analisi dei dati di fitness per ottenere risultati di allenamento migliori. Contiene molti strumenti utili quotidiani. Ad esempio, chiamate Bluetooth, notifiche intelligenti, allenamento del respiro, controllo della musica, controllo della fotocamera, modalità non disturbare, cronometro, meteo, torcia. Ottimo il grande schermo da 1,7 pollici. È possibile modificare diversi stili di quadranti corrispondenti a diversi scenari di vita. Dispone di una batteria di grande capacità da 200 mAh e può essere utilizzata per 7-15 giorni con una carica completa.

Lo smartwatch da donna FMK è crollato fino a 34,90 euro, sia grazie allo sconto del 29% sia grazie al coupon del 30% applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.