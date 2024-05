Smartwatch Fitbit: PREZZO WOW ancora per poco su Amazon

Nel mondo sempre più impegnativo di oggi, prendersi cura del proprio benessere diventa una priorità sempre più importante. Con lo smartwatch Fitbit Sense 2, non solo monitori la tua attività fisica ma ottieni anche funzionalità avanzate per il tuo benessere mentale ed emotivo. Inoltre, grazie al GPS integrato, alla lunga autonomia della batteria e alla compatibilità con dispositivi Android e iOS, è il compagno perfetto per il tuo stile di vita attivo e consapevole. Acquista subito questo prodotto con lo sconto del 13% su Amazon, il prezzo finale è di 199,00€.

Smartwatch Fitbit Sense 2: approfitta subito dell’offerta su Amazon

Questo smartwatch riesce a fornirti dei dati aggiornati in ogni momento riguardo al tuo stato di salute complessivo. Infatti, grazie ai sensori integrati, monitora costantemente la tua frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno e molto altro ancora, fornendoti una panoramica completa della tua salute fisica e mentale. In più, effettua anche la rilevazione dell’ossigeno nel sangue per la tu salute respiratoria, mentre la funzione cEDA Scan riesce a fornirti un’analisi dello stress dettagliata con tanto di suggerimenti gestirlo.

Le attività all’aperto, come corsa, ciclismo, escursionismo e tanto altro, saranno monitorate grazie al GPS integrato, quindi non dovrai portare lo smartphone con te. In questo modo, potrai ottenere delle informazioni dettagliate sui percorsi, la distanza percorsa, il ritmo e molto altro ancora al fine di massimizzare ogni sessione di allenamento. Questo dispositivo ha un’eccellente durata della batteria di 6 giorni consecutivi, diventando un tuo alleato in ogni situazione senza doverti quasi mai preoccupare di caricarlo. Infine, è compatibile sia con iOS che Android.

Acquista immediatamente questo prodotto su Amazon: lo smartwatch Fitbit Sense 2 è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 13%, che fissa il prezzo d’acquisto a 199,00€.

