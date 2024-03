Smartwatch Fitbit Versa 4: ACQUISTALO con un OTTIMO SCONTO su Amazon

Se stai optando per l’acquisto di uno smartwatch che sia efficiente e che non costi un occhio della testa, devi assolutamente considerare ciò che stiamo per segnalarti oggi. Parliamo del Fitbit Versa 4, ottimo per ogni tua esigenza e soprattutto disponibile su Amazon con un’ottima offerta: in sconto del 9% sulla piattaforma di e-commerce, potrai acquistarlo a un prezzo finale fissato sui 149,00€. Approfittane subito: si tratta di un’offerta a tempo, potrebbe scadere molto presto!

Smartwatch Fitbit Versa 4: acquistalo oggi con l’offerta a tempo

Questo smartwatch di Fitbit si presenta con un’ottima autonomia di 6 giorni con una ricarica completa e una resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. È stato progettato per migliorare passo passo la tua forma fisica, principalmente grazie al monitoraggio continuo dei tuoi dati. Tra questi, c’è la rilevazione continua del battito cardiaco, GPS integrato, livello di recupero giornaliero, minuti in zona attiva, tracciamento automatico delle attività e 40+ modalità di allenamento disponibili su cui poter fare affidamento ogni volta che vogliamo.

Dispone di strumenti per tracciare il sonno e per migliorarne di molto la qualità, fornendoci dei dati aggiornati riguardo il nostro profilo di sonno, fasi e punteggio del sonno, sveglia intelligente e modalità non disturbare da personalizzare. Il tutto per riuscire a garantire sempre un’ottima tenuta fisica e mentale, con dati aggiornati anche sullo stress giornaliero, ciclo mestruale, SpO2 e altre metriche importanti di salute.

Puoi ricevere consigli personalizzati da Fitbit ogni volta che vorrai, con abbonamento Premium di 6 mesi incluso. Acquista subito questo straordinario prodotto su Amazon: è disponibile ancora per poche ore con lo sconto del 9%, con il prezzo che si fissa sui 149,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.