Smartwatch Fossil Gen 5 LTE: offerta a tempo limitato, TUO a meno di 185€ (-34%)

Lo smartwatch Fossil Gen 5 LTE è un dispositivo di alta qualità che combina funzionalità avanzate con un design elegante. Dotato di connettività LTE, puoi utilizzare il tuo smartwatch anche senza un telefono, ricevendo chiamate, messaggi e notifiche direttamente dal polso. Insomma, un device fantastico e super utile che oggi puoi fare tuo a soli 185€ su Amazon, ovverosia con lo sconto del 34% sul prezzo di listino, e le spedizioni gratuite via Prime.

Smartwatch Fossil Gen 5 LTE, occasionissima

Il design di questo smartwatch è elegante e sofisticato, con un quadrante personalizzabile e un cinturino intercambiabile che ti permette di adattarlo al tuo stile personale. Inoltre, l’orologio è resistente all’acqua, quindi puoi indossarlo anche durante le attività sportive o sotto la doccia.

Una delle caratteristiche principali di questo smartwatch è l’altoparlante integrato, che ti consente di ascoltare le chiamate direttamente dall’orologio e di utilizzare comandi vocali per rispondere o effettuare chiamate senza dover prendere il telefono.

Il sensore di frequenza cardiaca ti consente di monitorare la tua frequenza cardiaca in tempo reale, fornendoti dati utili sulla tua salute e il tuo fitness. Questo può essere particolarmente utile durante le attività fisiche o per monitorare il tuo stato di salute generale.

Grazie alla tecnologia NFC, puoi utilizzare l’orologio per effettuare pagamenti contactless compatibili con Google Pay direttamente dal polso, rendendo il processo di pagamento veloce e conveniente. Inoltre, lo smartwatch Fossil Gen 5 LTE FTW40533 ti avviserà sulle notifiche in arrivo sul tuo smartphone, come messaggi, chiamate, eventi del calendario e altre app, consentendoti di rimanere sempre connesso anche quando il telefono non è a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.