Smartwatch Fossil GEN 6 ad un prezzo stracciato su Amazon

Gli orologi Fossil sono diventati dispositivi indossabili che si basano su un design elegante piuttosto che su nuove funzionalità pionieristiche. Il nuovo Fossil Gen 6 segue questa tradizione, racchiudendo alcuni nuovi vantaggi che pochi altri hanno: il chipset Snapdragon 4100 Plus e, infine (nel 2022), il nuovo Wear OS 3, meglio noto come la versione che combina il sistema operativo indossabile di Google e il sistema operativo Tizen di Samsung. Acquistalo ora su Amazon a soli 196,00€ invece di 329,00€.

Potresti acquistare un dispositivo con Wear OS 3 come il Samsung Galaxy Watch 4, ma funziona solo con i telefoni Android e alcune funzionalità non saranno disponibili a meno che il dispositivo non sia collegato ad uno smartphone Samsung. Pertanto, Fossil Gen 6 è l’alternativa principale per le persone che possiedono un iPhone o semplicemente amano l’elegante look Fossil.

L’aspetto è stato solo leggermente alterato rispetto al Fossil Gen 5, oltre a protezioni intorno alla corona, e una cresta sulla lunetta. È ancora di classe, anche se non sembra troppo diverso.

Sono gli aggiornamenti interni che distinguono davvero l’orologio. Oltre al chipset Snapdragon Wear 4100 Plus, che spinge lo smartwatch a ciò che Fossil sostiene sia una velocità superiore del 30% rispetto al Fossil Gen 5, il nuovo Fossil Gen 6 ha 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Noterai queste velocità quando passi agevolmente da un’app all’altra. Il display AMOLED da 1,28 pollici sembra invariato rispetto al suo predecessore, ma è comunque di altissima qualità.

Sul lato del sensore, Fossil Gen 6 aggiunge un sensore SpO2 per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, nonché un sensore di frequenza cardiaca aggiornato per il monitoraggio periodico. Senza molto in termini di software di prima parte, tuttavia, probabilmente farai affidamento sulle app di Google Fit per monitorare la tua forma fisica e la tua salute. Ancora una volta, sarebbe bello vedere più aggiunte all’esperienza del sistema operativo Wear, ma se ti sei trovato bene con la sua interfaccia e la suite di app di Google, starai bene con questo nuovo modello.

La batteria è l’unica nota stonata. Dura più di un giorno con un uso occasionale, e ciò mette l’orologio in svantaggio rispetto al Samsung Galaxy Watch 4, che può arrivare fino a tre giorni. C’è un lato positivo: il Fossil Gen 6 viene fornito con un nuovo caricabatterie più veloce che carica l’orologio da zero a pieno in meno di un’ora, quindi potresti plausibilmente ricaricarlo durante il giorno per mitigare la durata della batteria.

Il Fossil Gen 6 è stato rilasciato il 27 settembre 2021 ed è disponibile in una dimensione da 42 mm con diverse opzioni di colore per la custodia, tra cui nero, fumo e oro rosa. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

