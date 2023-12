Smartwatch Fossil Gen 6 da Uomo a MENO della META': magnifica idea regalo!

L’iconico brand Fossil ha realizzato uno straordinario Smartwatch, il Gen 6, ideale per fare sport ma anche per tutti gli altri momenti della giornata, grazie alle molteplici funzioni disponibili e al design essenziale. Oggi hai l’opportunità di prenderlo con il 60% di sconto, quindi lo pagheresti solo 119 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Smartwatch Fossil Gen 6: le caratteristiche

L’autonomia dello Smartwatch Fossil Gen 6 varia in base all’uso e dopo l’installazione degli aggiornamenti, cavo dati USB con dock magnetico da applicare al fondello e che ruota a 360 gradi per facilità d’uso, circa mezz’ora per raggiungere l’80% di carica. Display sempre attivo, ora più luminoso e con più colori un’infinità di quadranti per personalizzare il tuo look e vedere sempre l’ora, centinaia di app dall’assistente virtuale al fitness, pagamenti, musica, social, notizie, giochi, cronometri e altro ancora, con una struttura resistente all’acqua fino a 3 ATM e la ricarica in circa mezz’ora, è l’ideale per tutte le tue attività.

Monitora automaticamente obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) e altro ancora, grazie al GPS, ti aggiorna su distanza e percorso durante l’attività, i sensori avanzati forniscono i dati a tutte le tue app per la salute e il fitness. Tieni sempre tutto sotto controllo grazie alle notifiche di chiamate, messaggi di testo e app e alla sincronizzazione automatica di ora, fuso orario e calendario, non perdere nemmeno una chiamata, rispondi ed effettua chiamate direttamente dal tuo orologio quando non hai il telefono a portata di mano, ottimizza la durata della batteria con le modalità a risparmio energetico ulteriormente semplificate.

