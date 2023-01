Smartwatch Galaxy Watch4 Classic da 46mm in sconto del 36% su Amazon

Se stai cercando uno smartwatch che sia allo stesso tempo elegante e funzionale, il Galaxy Watch4 Classic da 46mm potrebbe essere la scelta giusta per te. Questo dispositivo offre un design classico e una varietà di funzionalità che lo rendono uno strumento ideale per la vita di tutti i giorni. Acquistalo ora su Amazon a soli 248,82€ invece di 390,00€.

Il Galaxy Watch4 Classic 46mm è dotata di un display AMOLED da 1,4 pollici, che offre una visione nitida e brillante. È anche dotato di una batteria ad alte prestazioni che offre fino a due giorni di autonomia. Inoltre, è dotato di una varietà di sensori, tra cui quello per la frequenza cardiaca, pressione sanguigna e un sensore di ossigeno nel sangue. La funzione di monitoraggio della pressione sanguigna consente di tenere traccia della pressione sanguigna in modo da poter monitorare la propria salute cardiovascolare.

È dotato di una varietà di app, tra cui una per il monitoraggio dell’attività fisica, una app di monitoraggio del sonno e una per il monitoraggio della salute. Inoltre, può connettersi sia tramite Bluetooth che Wi-Fi e NFC.

Puoi scegliere tra una varietà di quadranti e tra una vasta gamma di colori, dai toni più vivaci a quelli più neutri. Inoltre, ci sono molti accessori a cui puoi accedere, come cinturini in pelle, in silicone e in metallo. Puoi anche scegliere tra una vasta gamma di colori e stili.

In conclusione, il Galaxy Watch4 Classic da 46mm è uno smartwatch elegante e funzionale che offre una varietà di funzionalità che lo rendono perfetto sia per gli sportivi che per la vita quotidiana. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.