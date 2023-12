Lo smartwatch che monitora di tutto ed è impermeabile a soli 34 euro: approfitta dello SCONTO

Lo smartwatch Gardien ha uno schermo di 1.83″, con Contapassi, Cardiofrequenzimetro, SpO2, impermeabile IP68, per Android e iOS. Oggi lo sconto è del 14%, quindi la paghi solo 34,32 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Smartwatch Gardien: le caratteristiche

Il Gardien smartwatch con risposta chiamate è dotato di un microfono e di un altoparlante hi-fi integrati e consente di effettuare/ricevere chiamate attraverso l’orologio smartwatch quando è collegato al Bluetooth. Allo stesso tempo è possibile aggiungere contatti allo smartwatch chiamate Bluetooth e visualizzare le chiamate recenti. Sull’ orologio smartwatch è possibile visualizzare anche i messaggi di testo del cellulare e i messaggi delle app. L’ orologio smartwatch sportivo è dotato di un ampio schermo a colori HD da 1,83″ con una risoluzione dello schermo confortevole per offrire la migliore esperienza visiva. Gli smartwatch da uomo e da donna sono dotati di un’ampia selezione di sfondi incorporati tra cui scegliere e supportano il caricamento di foto dal telefono per personalizzare l’orologio fitness. I nostri smartwatch possono essere regalati a familiari e amici.

Gli smartwatch uomo donna dispongono di una serie di modalità sportive professionali. L’orologio smartwatch sportivo monitora i dati dell’attività quotidiana come passi, durata dell’esercizio, concentrazione di ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca e calorie. Lo uomo donna smartwatch monitora automaticamente i dati del sonno per aiutarvi a regolare la vostra routine di riposo. Lo smartwatch bluetooth impermeabile professionale IP68 è sigillato in modo da poter essere utilizzato normalmente quando si suda, ci si lava le mani o si fa una doccia fredda. L’ orologio smartwatch è disponibile per i telefoni cellulari Android 5.0 e versioni successive e iOS 10.0 e versioni successive. Lo smartwatch per Android iOS è dotato di una batteria ad alta capacità con 3 ore di ricarica, 5-7 giorni di utilizzo e 30 giorni di standby. L’orologio smartwatch uomo donna Gardien supporta la riproduzione musicale indipendente, si collega al Bluetooth per abbinare gli elenchi di brani sul cellulare e offre una nuova esperienza di riproduzione musicale al polso. Ha anche altre funzioni utili come sveglia, cronometro, timer, misurazione della temperatura corporea, regolazione della luminosità dello schermo, scatto di foto a distanza, promemoria per la sedentarietà e così via.

Su smartwatch Gardien lo sconto è del 14%, quindi la paghi solo 34,32 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.