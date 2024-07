Smartwatch Garmin di ULTIMA GENERAZIONE a 200 EURO IN MENO: solo per OGGI

Amazon ha appena lanciato un’offerta straordinaria su uno dei migliori orologi smart in circolazione! Si tratta dello Smartwatch Garmin Fēnix 7, al momento disponibile a soli 399 euro con uno sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Tutte le caratteristiche tecniche dello Smartwatch Garmin Fēnix 7

Lo Smartwatch Garmin Fēnix 7 si contraddistingue per un display da 1,3″, una cassa da 47 mm e la lunetta in acciaio inossidabile. Una nuova interfaccia touch si affianca ai pulsanti per consentire un accesso più rapido alle funzioni dell’orologio.

Un’altra punta di diamante del dispositivo è la batteria interna ricaricabile che garantisce un’autonomia fino a 18 giorni in modalità smartwatch e 57 ore con GPS attivo. Inoltre potrai visualizzare le notifiche sul display, pagare in modalità contactless con Garmin Pay e ascoltare la tua musica preferita senza portare con te lo smartphone grazie alla memoria interna dedicata.

In più questo modello è un ottimo compagno di allenamento grazie a 30 applicazioni precaricate e adibite ad ogni tipologia di sport. Tra l’altro potrai sfruttare metriche avanzate come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molto altri ancora.

Per finire, l’orologio ti permette anche di stimare l’energia residua del corpo durante l’attività sportiva per monitorare e gestire lo sforzo ed evitare di arrivare al traguardo senza forze.

