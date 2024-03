Smartwatch Garmin di ULTIMA GENERAZIONE mai stato ad un PREZZO COSI' BASSO

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon la lanciato una promozione straordinaria su uno smartwatch top di gamma! Si tratta del Garmin Venu Sq Music, al momento disponibile a soli 179 euro con uno sconto bomba del 13%.



Garmin Venu Sq Music: specifiche tecniche e funzionalità

Il Garmin Venu Sq Music vanta delle specifiche tecniche eccezionali che lo rendono un top di gamma nel settore degli smartwatch.

L’orologio smart è in grado di indicarti cosa e quando fare allenamento, con esercizi di cardio, forza funzionale, yoga e Pilates precaricati. Puoi anche utilizzare l’app Garmin Connect per scaricare gratuitamente altri allenamenti in base alle tue preferenze.

Il dispositivo campiona costantemente la tua frequenza cardiaca e ti avvisa se rimane troppo alta o troppo bassa quando sei a riposo. Così hai un metro di misurazione dell’intensità alla quale stai praticando le diverse attività, anche sott’acqua.

Il sensore Pulse Ox consente rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue durante il giorno e mentre stai dormendo, ovvero la quantità di ossigeno assorbita dal corpo.

Questo modello è perfetto anche nell’utilizzo quotidiano: puoi ricevere e-mail o messaggi di testo e avvisi direttamente sull’orologio se associato a uno smartphone compatibile. In più velocizza inoltre al massimo gli acquisti con la soluzione di pagamento contactless Garmin Pay grazie ai circuiti bancari abilitati.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.