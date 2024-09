Smartwatch Garmin di ultimissima generazione a 150€ in meno

È uno degli smartwatch più innovativi sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto! Parliamo dello Smartwatch Garmin epix Pro (Gen 2), al momento disponibile su Amazon a soli 699 euro con uno sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al chek-out. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Smartwatch Garmin epix Pro (Gen 2): caratteristiche e funzionalitàè

Lo Smartwatch Garmin epix Pro (Gen 2) è un vero e proprio gioiellino dotato di uno stupendo schermo Amoled da 1,2 pollici con una cassa da 42 mm e lunetta in acciaio inossidabile.

L’interfaccia touch si affianca ai pulsanti per consentire un accesso più rapido alle funzioni dell’orologio, mentre la batteria interna ricaricabile garantisce un’autonomia fino a 10 giorni in modalità smartwatch e 28 ore con GPS attivo.

Questo modello dispone di tantissime fuzionalità che semplificano la vita di tutti i giorni: potrai visualizzare le notifiche sul display, pagare in modalità contactless con Garmin Pay, ascoltare la tua musica preferita senza portare con te lo smartphone grazie alla memoria interna dedicata e alle app Spotify, Deezer e Amazon Music, e tanto altro ancora.

In più, è perfetto per il tuo allenamento: la funzionalità Hill Score, ad esempio, stima la capacità di correre su percorsi collinari, mentre Endurance Score monitora la corsa sulle lunghe distanze. Inoltre, le dinamiche di corsa e la potenza sono rilevate direttamente dall’orologio, senza bisogno di indossare una fascia toracica ad-hoc.

Ad oggi lo Smartwatch Garmin epix Pro (Gen 2) è disponibile su Amazon a soli 699 euro con uno sconto del 18%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.