Smartwatch Garmin Instinct 2: approfitta SUBITO dello SCONTO di oggi!

Hai bisogno di uno smartwatch ultra efficiente e che si adatti a ogni tuo capriccio? Abbiamo la soluzione che fa per te: Garmin Instinct 2 è per chi vuole il massimo dal proprio smartwatch senza rinunciare praticamente a nulla. Solo per oggi lo trovi con un ottimo sconto del 16% su Amazon, con un prezzo finale che si attesta sui 210,49€. È un’offerta davvero ghiotta, approfittane subito!

Smartwatch Garmin Instinct 2: in sconto su Amazon, da sfruttare prima che scada

Questo smartwatch ha delle caratteristiche davvero uniche: è impermeabile fino a 100 metri di profondità e non teme nessun tipo di urto o temperature estreme. Con la nuova batteria integrata, riesce ad assicurare all’utente fino a 28 giorni consecutivi in modalità smartwatch e 30 ore in modalità GPS. Riguardo alla navigazione GPS, riesce ad agganciare più sistemi satellitari insieme, così da poterti rimandare una posizione sempre precisa grazie all’altimetro, al barometro, alla bussola e alla funzione TracBack.

Puoi praticare ogni sport che desideri sfruttando le metriche avanzate di allenamento. Tra queste, ci sono la corsa, VO2 max calcolato in base alla temperature e quota, tempi di recupero e tanto altro ancora. Con i piani di allenamento “Garmin Coach”, potrai raggiungere i tuoi obiettivi sia nel fitness che nel running in maniera semplice e veloce grazie ai dati completi e precisi che ti rimanda il tuo smartwatch.

Infine, avrai pieno controllo anche di notifiche sul display e potrai inviare SMS ogni volta che ne sentirai il bisogno, potendo anche personalizzare il quadrante in base alle tue esigenze tramite l’app Connect IQ Store. Acquista questo gioiello di Garmin: solo per oggi è in sconto del 16%, con il prezzo finale fissato sui 210,49€.

