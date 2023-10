Smartwatch Garmin: lo SCONTO che attendevi è finalmente arrivato!

Garmin da anni propone sul mercato prodotti tecnologici a basso costo ma dall’alta qualità, utili, resistenti e comodi da usare. Come questo Garmin Instinct 2S Smartwatch, da 40mm, con un aggressivo Rugged design, una lunga autonomia fino a 21 giorni, oltre 30 app multisport già installate, un preciso GPS che rileva i tuoi movimenti durante il workout outdoor, una preziosa funzione Cardio, la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), una costante Activity Tracker 24/7, la funzione Connect IQ e un affascinante color Graphite che gli conferisce una certa eleganza e usabilità anche in occasioni importanti. Pagherai tutto questo 249 euro, grazie allo sconto del 17%!

Garmin Instinct 2S Smartwatch: caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche di questo Garmin Instinct 2S Smartwatch: è impermeabile fino a 100 metri, resistente a urti e temperature estreme. Inoltre, grazie alla nuova batteria garantisce un’autonomia fino a 21 giorni in modalità smartwatch e 22 ore in modalità GPS. Puoi praticare ogni tipo di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento come: dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e tanto altro!

Aggancia più sistemi satellitari contemporaneamente grazie al GPS, GLONASS e Galileo, per dati di posizione più precisi e, grazie all’altimetro, al barometro, alla bussola e la funzione TracBack hai tutto il necessario per raggiungere la tua meta. Lo smartwatch ti suggerisce i piani di allenamento grazie alla funzione Garmin Coach, ma puoi anche scaricare altri esercizi. Si tratta però anche di un indossabile con vocazione social: puoi infatti visualizzare le notifiche sul display e invia un SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti premendo un tasto o automaticamente in caso di incidente. Completano il quadro una possibilità di personalizzare il quadrante in tanti modi e scaricare nuove appe da Connect IQ Store.

Insomma, fai tuo o regala ad altri questo smartwatch Garmin Instinct 2S elegante, pratico e resistente con soli 249 euro!

