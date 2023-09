OFFERTA 2x1: Smartwatch HUAWEI GT 4 + Cuffie Freebuds SE 2 a soli 249 euro!

L’offerta prendi 2 e paghi 1 è una trovata pubblicitaria non certa nata ora, ma è ancora efficace. Come questa attiva su Amazon, che vede messi insieme due dispositivi Huawei in un unica offerta: lo Smartwatch HUAWEI GT 4 + le Cuffie Freebuds SE 2 a soli 249 euro! Una grande occasione, per avere due accessori indossabili ormai indispensabili per restare sempre connessi senza dover ogni qualvolta estrarre il proprio telefono dalla tasca o dalla borsa.

HUAWEI GT 4 + Freebuds SE 2: ecco l’offerta imperdibile

Passiamo in rassegna i due prodotti oggetto di questa offerta. Partiamo dallo smartwatch HUAWEI WATCH GT 4, che vanta una durata della batteria fino a a 8 giorni con utilizzo tipico, e fino a 14 giorni se lo si usa poco. Cinque sistemi di posizionamento grazie a una combinazione smart di antenne satellitari che aumentano la precisione dei segnali. Puoi tracciare sempre correttamente il percorso che stai svolgendo, anche in caso di vicoli privati. Inoltre, il sistema intelligente imparerà i percorsi così da essere ancora più preciso quando ci tornerai. Ottimo per seguire la dieta, grazie alla nuova funzionalità Stay Fit, con watch face dedicata e integrata in HUAWEI Health.

Molto interessante la tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+ che ti aiuta a tracciare efficacemente le calorie che hai bruciato. Puoi impostare un analisi dei battiti irregolari con avvisi, monitoraggio della frequenza cardiaca monitoraggio SpO2, monitoraggio intelligente del ciclo mestruale, analisi del sonno con TruSleep 3.0. Potrai leggere tutti i messaggi che ti arrivano sul telefono ed eventualmente rispondere, nonché gestire facilmente le telefonate in entrata o in uscita direttamente dal tuo polso E’ compatibile sia con iOS che Android.

A questo gioiellino ci affianchiamo le splendide cuffie sempre di casa HUAWEI FreeBuds SE 2. Le quali, a loro volta, vantano una durata della batteria fino a 40 Ore, l’impermeabilità IP54 che le rende resistenti a polvere e schizzi. E ancora, una connessione robusta di ultima generazione Bluetooth 5.3, un audio stabile anche in zone difficili e anche qui la compatibilità sia con IOS che con Android. Avrai tutto questo a soli 249 euro, così non dovrai fare 2 acquisti separati!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.