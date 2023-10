Smartwatch HUAWEI GT oggi viene davvero SVENDUTO: pochissimi pezzi

Anche tu sei spesso in movimento e ti piace davvero tantissimo fare sport? Ti piacerebbe aggiornarti sui tuoi movimenti? O anche solo per impostare un allarme con un semplice comando vocale? Beh, pensa che oggi, trovi lo smartwatch di Huawei ad un prezzo ridicolo. Oggi te lo porti a casa a soli 269€, invece di 318€.

Huawei watch GT 4 46mm Smartwatch, Batteria fino a 2 settimane, Android e iOS, Analisi calorie

L’orologio ideale per il tuo allenamento quotidiano, ma anche per raggiungere camminando. Ti basterà un semplice click o anche un solo comando vocale per essere sempre super aggiornato.

Dotato di ben 5 sistemi di posizionamento GNSS dual band Una combinazione smart di antenne satellitari aumentano la precisione dei segnali GNSS di HUAWEI WATCH GT 4 46 mm del 30%, per tracciare sempre correttamente il percorso in viali, parchi o unità residenziali; Grazie a un algoritmo di posizionamento intelligente, l’orologio diventa sempre più preciso ogni volta che andrai a correre.

Analisi intelligente delle calorie. La nuova funzionalità Stay Fit, con watch face dedicata e integrata in HUAWEI Health, è supportata dalla tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+ che ti aiuta a tracciare le calorie che hai bruciato in un batter d’occhio, con metriche avanzate come l’apporto calorico in tempo reale, le calorie attive, le calorie a riposo e il deficit calorico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.