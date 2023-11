BLACK FRIDAY: smartwatch per l'attività fisica con 10 giorni di autonomia a soli 69 euro!

Lo smartwatch Inspire 3 è un Tracker per Fitness precisissimo e molto comodo da portare, che arriva fino a 10 Giorni di autonomia con una sola ricarica. E’ compatibile con i sistemi operativi Android e iOS. Grazie al Black Friday in corso su Amazon, oggi lo paghi solo 69,95 euro, grazie al 22% di sconto! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Smartwatch Inspire 3: le caratteristiche tecniche

Scopriamo le caratteristiche tecniche dello Smartwatch Inspire 3. Vanta 10 Giorni di autonomia e una resistenza all’acqua fino a 50 metri. Compatibile con iOS 15 & Android OS 9.0. Rilevazione continua di tanti parametri utili quando si fa attività fisica: battito cardiaco, GPS integrato, Mappa intensità allenamento, Livello di Recupero Giornaliero, Minuti in Zona Attiva, Registrazione dell’attività dell’intera giornata, 20+ modalità di allenamento, Tracciamento automatico dell’attività, Promemoria per il movimento.

Un tracker comodo da indossare e sempre attivo, che ti darà: Punteggio gestione dello stress, Sessioni di rilassamento, Sessioni di respirazione rilassanti, SpO2, Monitoraggio ciclo mestruale, Battito cardiaco a riposo, Notifiche di battito cardiaco elevato/basso. Notifiche di chiamate e messaggi, Quadranti personalizzabili, Compatibile con Android e iPhone. Dimensione cinturini: Small 140mm – 180mm, Large 180 mm–220 mm. Caricatore incluso.

