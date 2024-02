Smartwatch intelligente per BAMBINI: sembra un Amazfit, ma costa appena 24€

Lo smartwatch intelligente DigiEhot somiglia tanto a un Amazfit ma è progettato per i bambini, offrendo una serie di funzionalità utili per monitorare l’attività fisica e promuovere uno stile di vita sano e attivo. Con la sua resistenza all’acqua IP68, questo smartwatch può essere indossato senza preoccupazioni durante le attività all’aperto o sotto la pioggia e può rivelarsi utile per tenere sempre sotto controllo la salute dei più piccini. Approfitta quindi dello sconto del 20% su Amazon e fallo tuo a soli 24€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Smartwatch intelligente DigiEhot, tieni d’occhio la salute dei tuoi figli

Dotato di un contapassi integrato e 19 modalità sportive diverse, il DigiEhot aiuta i bambini a tenere traccia dei loro passi, della distanza percorsa e delle calorie bruciate durante l’attività fisica. Inoltre, monitora anche la frequenza cardiaca per fornire informazioni dettagliate sull’attività cardiovascolare.

Questo smartwatch è dotato di un display a colori ad alta risoluzione che consente ai bambini di visualizzare facilmente le informazioni sulle attività e di navigare tra le varie funzioni. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle impostazioni personalizzabili, è facile da usare anche per i più piccoli.

Oltre alle funzioni di monitoraggio dell’attività fisica, il DigiEhot offre anche funzionalità aggiuntive come il monitoraggio del sonno, le notifiche di chiamata e messaggi, e un timer per aiutare i bambini a gestire il loro tempo in modo efficace.

Con il suo design alla moda e colorato, e la sua resistenza all’acqua e agli urti, il DigiEhot è il regalo perfetto per i bambini attivi e avventurosi. Offre loro un modo divertente e coinvolgente per tenersi in forma e monitorare la propria salute, mentre si divertono con le diverse attività sportive.

