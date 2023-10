Lo stiloso e utile smartwatch Liu Jo Jeans è finalmente crollato di prezzo: approfittane

L’amatissimo marchio Liu Jo Jeans propone questo affascinante, ma anche molto utile, smartwatch da donna, in un elegante cinturino argento abbinato a un discreto quadrante nero, per un ottimo contrasto cromatico adatto a tutti gli stili di outfit: casual, sportivo o elegante che sia. Anche cambiati nell’arco della stessa giornata. Molto utile, perché potrai gestire i parametri vitali mentre fai attività sportiva ed essere sempre connessa con gli altri ricevendo chiamate e notifiche comodamente dal telefono. Inoltre, puoi monitorare la tua qualità del sonno, indispensabile per essere attenti e proattivi durante le ore diurne. Oggi lo paghi solo 96 euro, grazie allo sconto del 26%!

Smartwatch Liu Jo Jeans: caratteristiche tecniche

Questo elegante e funzionale orologio smartwatch da donna firmato LIU JO è il modello SWLJ001. Come non partire dall’elegante cassa squadrata in alluminio con finitura silver e dimensioni contenute ma sufficienti per un’ottima visione pari a 39 x 34 mm. Quadrante con display da 1,4 color IPS completamente touch con risoluzione 240 x 240. Bene anche lo Spazio di archiviazione di 64KB + 512KB. Il Cinturino in maglia milano composto da acciaio anallergico silver, quindi non dovrai preoccuparti di eventuali reazioni allergiche anche se lo regali.

Comoda poi la chiusura calamitata per una semplice e veloce regolazione. Impermeabile con certificazione IP68. E’ compatibile con il sistema operativo Android 4.4 e iOS 9 in su. Connettività Bluetooth 4.2 fino a 10 mt di distanza. Tantissime le funzioni: Chiamate e notifiche ,Pedometro , Frequenza cardiaca, Esercizi di respirazione , Saturazione, Wrist sense , Calorie, Distanza , Cronometro , Meteo, Sleep monitor, Sveglia, Sedentary Reminder , Sport, Drink reminder, Music Remote Control, Scatto, Ricerca Smartphone.

E’ possibile personalizzare lo sfondo anche con una propria foto. Facile controllo remoto della musica per le più importanti app di streaming musicale. Otterrai anche due anni di garanzia. Oggi tutto questo lo paghi solo 96 euro con uno sconto del 26%!

