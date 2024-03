Smartwatch Multifunzione: lo SCONTO di oggi fa CROLLARE il prezzo!

Uno smartwatch che sappia adattarsi perfettamente alle nostre esigenze e che soprattutto costi poco esiste? Certo che sì, è lo smartwatch di Nerunsa, oggi presente su Amazon con un doppio sconto davvero esagerato: -56% già applicato sul prezzo più un ulteriore Coupon da 7€ da poter applicare al carrello, con un prezzo finale che si attesta sui 32,99€!

Smartwatch Multifunzione Nerunsa: con lo sconto di oggi non si è mai visto nulla del genere

Con questo fantastico smartwatch puoi fare praticamente tutto ciò che vuoi. Effettuare e rispondere alle chiamate sarà veramente un gioco da ragazzi grazie alle “notifiche intelligenti“, tramite le quali potrai rispondere grazie a un microfono e a un altoparlante stereo HiFi integrati all’interno dello smartwatch. Tutto ciò, ovviamente, è possibile solo se colleghiamo prima il nostro smartphone allo smartwatch via Bluetooth.

Il quadrante è personalizzabile, con uno schermo a colori full-touch in HD da 1,85″ che ti offre un’ottima esperienza visiva. È ovviamente un dispositivo che si sposa bene con le attività di fitness, con più di 100 modalità a cui possiamo fare riferimento. Inoltre, tiene anche traccia in maniera precisa dei passi, della distanza percorsa, delle calorie bruciate e dei minuti di allenamento. Insomma, tutto ciò di cui hai bisogno per rimanere sempre aggiornato sulla tua forma fisica. Inoltre, è dotato di impermeabilità IP68; dunque, non preoccuparti dell’acqua e del sudore.

Questo smartwatch può anche monitorare in real time la frequenza cardiaca e la qualità del nostro sonno, tenendo traccia di tutte le fasi a esse annesse. Acquista subito questo straordinario prodotto su Amazon: solo per oggi lo trovi in doppio sconto con una detrazione del 56% più un Coupon da 7€ da applicare al carrello!

