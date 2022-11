Smartwatch o personal trainer? Blackview strepitoso a soli 29€

Se sei alla ricerca di uno Smartwatch pratico ma dall’estetica accattivante e che si adatta al tuo stile allora questo Smartwatch di Blackview è perfetto per te.

Su Amazon lo puoi acquistare con uno straordinario sconto del 45%, in questo modo lo pagherai solamente 29,99€. È un prezzo super vantaggioso quindi approfittane il prima possibile e completa l’acquisto.

Sei hai attivo un account Amazon Prime ricorda che potrai usufruire di spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Un orologio pratico e perfetto sia per lui che per lei: lo smartwatch definitivo

Se hai sempre desiderato averne uno ma sei anche sempre stato titubante nell’acquistarlo, oggi è il giorno perfetto per toglierti lo sfizio e acquistare il tuo straordinario Smartwatch di Blackview. Questo modello non viene meno a molti altri suoi concorrenti presenti sulla piazza.

Grazie al suo schermo da 1,3 pollici potrai comodamente visualizzare tutte le sue funzioni che comprendono: avvisi di notifica, monitoraggio della frequenza cardiaca, controllo dalla musica, contapassi, conta calorie e tanti altri.

Per poter iniziare a utilizzarlo basterà scaricare sul tuo smartphone l’applicazione “Gloryfit”, disponibile sia su App Store che su Google Play, e accoppiare lo SmartWatch tramite Bluetooth e se pronto a indossarlo.

La batteria non sarà di certo un problema dal momento che ci vorranno soltanto dalle 2 alle 3 ore per una carica completa che durerà circa 7 giorni in base all’uso che ne farai, naturalmente il cavo di ricarica è incluso e insieme a questo ti verrà anche fornito un bellissimo cinturino in tessuto.

Un altro punto forte per convincerti ad acquistarlo, è il fatto che questo Smartwatch vanta una impermeabilità fino a 5 ATM quindi potrai utilizzarlo anche sotto la doccia e durante le tue vacanze al mare.

Non aspettare un secondo di più e acquista questo straordinario Smartwatch di Blackview a meno di €30 grazie allo sconto del 45% che trovi al momento su Amazon. Con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.