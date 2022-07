Smartwatch Oppo Sport Tracker ad un prezzo FOLLE su Amazon!

Lo smartwatch di Oppo è uno dei dispositivi per il fitness più utilizzati sul mercato al momento. L’involucro in policarbonato è resistente all’acqua fino a 5 ATM e funziona grazie al processore Apollo3 di Ambiq con 1 MB di RAM. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 24,99€ invece di 49,90 euro.

La risoluzione del display AMOLED di 126 x 294 px: è alta quanto quella dell’Amazfit Band 5. Con la stessa diagonale del display di 1,1 pollici, anche la densità dei pixel di 291 ppi è straordinaria. Secondo Oppo, lo schermo copre completamente l’aria del colore: potrebbe non sembrare davvero necessario per un dispositivo indossabile, ma di certo non fa male avere una funzione in più da poter sfruttare. La luminosità non si regola automaticamente, ci sono 5 livelli tra cui scegliere per la regolazione. I sensori includono un accelerometro a 3 assi e sensori ottici per la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Inoltre registra automaticamente la frequenza cardiaca durante il giorno e la saturazione di ossigeno nel sangue di notte. Se lo si misura anche manualmente durante il giorno, nel registro compaiono anche i valori manuali.

Puoi attivare due avvisi di frequenza cardiaca nelle impostazioni di allenamento e salute dell’app: Oppo distingue un avviso di frequenza cardiaca a riposo nell’uso quotidiano e un limite più alto durante l’allenamento.

Tra riscaldamento e defaticamento, tre intensi minuti di allenamento si alternano a pause più lunghe in cui la frequenza cardiaca scende nuovamente. Il sensore Oppo tiene il passo con l’aumento della frequenza e si stabilizza nuovamente solo nelle fasi di recupero quando la frequenza cardiaca si stabilizza.



