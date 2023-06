Smartwatch per bambini con 16 giochi, molto più che un giocattolo: utile, istruttivo ed economico (36€)

Lo smartwatch per Bambini con 16 Giochi è un orologio intelligente progettato specificamente per i più piccoli. Con una serie di funzioni divertenti e utili, offre un’esperienza interattiva e educativa per i bambini dai 4 ai 12 anni. Compralo su Amazon e fai felici i tuoi piccoli con appena 36€. Il device è infatti scontato del 35% e ha le spese di spedizione gratuite via Prime.

Smartwach per bambini, molto più che un giocattolo

Questo smartwatch, come scritto prima, dispone di 16 giochi integrati, che offrono divertimento e intrattenimento ai bambini durante il tempo libero. I giochi sono progettati per stimolare la creatività, la logica e le abilità cognitive dei bambini, offrendo loro un modo divertente per imparare e sviluppare nuove competenze.

Inoltre, lo smartwatch per bambini dispone di un lettore musicale integrato, che permette ai bambini di ascoltare le loro canzoni preferite in qualsiasi momento. Possono anche utilizzare l’orologio come una sveglia, per aiutarli a svegliarsi al mattino o a ricordare gli impegni durante il giorno.

Una delle caratteristiche più importanti di questo smartwatch è la funzione di chiamata SOS. I bambini possono premere un pulsante per chiamare rapidamente i genitori o i familiari in caso di emergenza o bisogno di aiuto. Questo offre ai genitori una maggiore tranquillità e ai bambini un senso di sicurezza.

Lo smartwatch per bambini è dotato anche di una fotocamera, che permette ai bambini di scattare foto e registrare video per catturare i momenti speciali. Possono anche personalizzare lo sfondo dell’orologio con le loro immagini preferite. Inoltre, l’orologio supporta una scheda SD integrata, che consente ai bambini di archiviare e trasferire file come foto, video e musica. Un gioiellino che oggi puoi regalare ai tuoi piccoli con appena 36€. Il device è infatti scontato del 35% e ha le spese di spedizione gratuite via Prime.

